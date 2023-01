Wie groß ist das iPhone 13? Mini bis Pro Max

Unser eigenes iPhone 13 Pro mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale läuft nach wie vor sehr zufriedenstellend, weswegen wir uns dazu entschlossen haben, trotz sehnsüchtigen Schielens nach der Dynamic Island mit dem Upgrade aufs 14 Pro noch ein bisschen zu warten. Oder sogar bis zum iPhone 15 (Pro), mit dem zusätzlich eine fundamentale Änderung kommen soll – USB-C statt Lightning, die EU will es so.

Immerhin hat Apple auch in der 13er-Reihe vier verschiedene Modelle im Portfolio, darunter noch die letzte iPhone-Mini-Ausgabe mit nur 5,4 Zoll, was aber für manche User, beispielsweise mit kleineren Händen oder wenig Stauraum unterwegs, genau richtig ist. Am anderen Ende der Größen-Hackordnung gewissermaßen liegt das iPhone 13 Pro Max mit 6,7 Zoll. Doch wie unterscheiden sich die Größen der Modelle auch außerhalb vom Display im Detail?

iPhone 13 Mini

Das iPhone 13 Mini ist mit seinem Display von 5,4 Zoll (”Super Retina XDR” OLED-Display mit 13,7 Zentimetern Diagonale und einer Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln bei 476 ppi) spürbar größer als das des iPhone SE (2020), das lediglich über 4,7 Zoll verfügt, und damit ein guter Kompromiss zwischen kompakter Bauweise und ausreichender Ansicht. Es verfügt wie das iPhone 13 über ein Zwei‑Kamera-System (12 MP Hauptkamera) mit Ultraweitwinkel und optischem Zweifach-Zoom sowie eine ”TrueDepth”-Frontkamera, bietet den A15 Bionic-Chip von Apple und hat vor allem Face-ID zum Entsperren und für andere Vorgänge, bei denen man sich autorisieren oder identifizieren muss. Auch über ein Bruch-festeres Ceramic Shield auf der Vorderseite verfügt das kleinste iPhone 13. Die Größe des Gehäuses beträgt:

Höhe: 131,5 mm

Breite: 64,2 mm

Tiefe: 7,4 mm

Das Gewicht gibt Apple mit 140 Gramm an (im Vergleich dazu das freilich viel größere Max: 238 Gramm, s.u.). Somit hat man mit dem iPhone 13 Mini, das mit einer Kapazität von 128 GB Speicherplatz startet, ein rundum modernes und vollwertiges iPhone, das Fans kleinerer Handys mit guter Technik entgegenkommt. Als Preis dafür ruft Apple selbst ab 799 Euro aus, man erhält es aber auch deutlich günstiger.

iPhone 13

Während die technischen Daten mit dem iPhone 13 Mini praktisch identisch sind, bringt das iPhone 13 vor allem den Unterschied seiner Größe mit. Da ist zunächst das Display mit 6,1 Zoll (Auflösung 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi) zu nennen. Das Gehäuse hat laut Apple folgende Maße:

Höhe: 146,7 mm

Breite: 71,5 mm

Tiefe: 7,65 mm

Beim Gewicht liegt man hier bei 173 Gramm, das ist immerhin deutlich mehr als 20 Prozent schwerer als beim iPhone 13 Mini. Als Listenpreis gibt Apple dafür 899 Euro an, auch hier liegen die ”Straßenpreise“ teils deutlich drunter. Auch fürs iPhone 13 beträgt die Speicherkapazität mindestens 128 GB, maximal 512 GB.

iPhone 13 Pro

Auch für das iPhone 13 Pro sind die technischen Werte mit dem kleineren iPhone weitgehend vergleichbar, freilich erhält man hier einen optischen Sechsfach-Zoombereich, eine Teleoptik (dreifach) und ein Display von 6,1 Zoll mit Pro Motion – adaptiver Bildwiederholrate von 10 Hz bis 120 Hz. Dies soll je nach Bedarf schnelle Bildwiederholraten bieten und insgesamt den Akku schonen. Ein kurzes Twitter-Video zeigt, was für einen Unterschied das machen kann:

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max

60 Hz vs 120 Hz pic.twitter.com/1pSqqPz0d6 — domenico panacea (aka cino) (@domenicopanacea) September 24, 2021

Der Akku soll übrigens bis zu 22 Stunden Video-Wiedergabe ermöglichen (iPhone 13 Pro im Test bei Macwelt). Ein weiterer Vorteil sind die ProRes-Video­aufnahmen bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Kapazität, laut Apple).

Und hier nun die Ausmaße das iPhone 13 Pro:

Höhe: 146,7 mm

Breite: 71,5 mm

Tiefe: 7,65 mm

Das ist identisch mit dem iPhone 13. Die Auflösung beträgt ebenfalls 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi, allerdings ist die maximale typische Helligkeit mit 1.000 Nits etwas höher als bei den beiden anderen schon vorgestellten iPhones. Das Gewicht trägt 203 Gramm. Mit dem iPhone 13 Pro erhält man erstmals eine maximale Speicherkapazität von 1 TB. Als Preis gibt Apple direkt gar nichts mehr an, sondern verweist auf ”autorisierte Händler”. Diese verlangen bereits für die kleinste Speicherkapazität plus/minus 1200 Euro. Spätestens hier kann es interessant werden, ein neues Handy im Rahmen eines Vertrags vergünstigt zu bekommen oder sich anzuschauen, was Händler mit generalüberholten (refurbished) iPhones bieten.

iPhone 13 Pro Max

Mit dem iPhone 13 Pro Max kommen wir zum größten, schwersten und teuersten Modell aus dieser Reihe. Es verfügt allerdings auch über einen etwas größeren Akku, womit die Laufzeit etwa für Videos sich auf 28 Stunden belaufen soll, so Apple. Zum Vergleich: das iPhone 13 Pro kommt hier auf ”nur” 22 Stunden Laufzeit.

6,7 Zoll Bildschirmgröße sind schon eine Ansage und überschreiten beinahe die Grenze zum kleinen Tablett, warum man manchmal auch vom ”Phablet” (aus ”Phone“ und ”Tablet” gebildet) spricht, das aber ”offiziell“ erst mit 7 Zoll Bildschirmdiagonale beginnt. Die Auflösung des Bildschirms des iPhone 13 Pro Max beträgt 2778 x 1284 Pixel bei 458 ppi. Ansonsten sind die technischen Werte mit dem iPhone 13 Pro absolut vergleichbar, hier nun die Maße des Max-iPhones:

Höhe: 160,8 mm

Breite: 78,1 mm

Tiefe: 7,65 mm

Die Größe und der ebenfalls größere Akku schlagen sozusagen auch aufs Gewicht, immerhin 238 Gramm muss man hier mit sich herumtragen. Noch etwas größer und geringfügig schwerer wird dann erst das iPhone 14 Pro Max sein, zu dem wir in einem anderen Artikel kommen. Auch beim iPhone 13 Pro Max hat man die Wahl des Speicherplatzes von bis zu 1 TB, für das demgemäß ”kleinste” Neugerät werden im Internet Preise ab zirka 1300 Euro aufgerufen.