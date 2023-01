Macbook Pro mit WiFi 6E durchgesickert – Vorstellung heute?

In der Datenbank der kanadischen Netzwerkbehörde (in etwa vergleichbar mit der Bundesnetzagentur) ist ein unbekanntes Macbook Pro aufgetaucht. Darauf weist ein Twitter-Nutzer Wade Penner hin (via Appleinsider).

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Das neue Gerät wurde am 11. Januar 2023 registriert, der Hersteller musste beweisen, dass die Strahlung nicht die festgelegten Normen übersteigt. Dass das neue Gerät den aktuellen WLAN-Standard unterstützen wird, folgt aus den gelisteten Frequenzen, unter denen die Strahlung gemessen wurde. Neben den bekannten 2,4 GHz und 5 GHz finden sich in der Liste die Angaben zu den Frequenzbereichen zwischen 5725,0 und 5850,0 MHz sowie 5925,0 und 7125,0 MHz, was dem Frequenzband von Wi-Fi 6E entspricht.

Macbook Pro mit WiFi 6E: Die unterstützten Frequenzbereiche sind um 6GHz erweitert. Halyna Kubiv

Das Macbook Air M2 in der gleichen Datenbank führt die Funkfrequenzen bis 5850,0 MHz auf, die letzten zwei Einträge wie bei dem durchgesickerten Macbook fehlen.

Bei dem durchgesickerten Macbook könnte es sich um das gemunkelte Macbook Pro 14 oder 16 Zoll handeln. Die beiden Vorgängermodelle unterstützen wie das Macbook Air M2 nur Wi-Fi 6.

Die ersten Geräte, die auf den neuen Standard setzen, hat Apple bereits im Oktober 2022 veröffentlicht: die iPads Pro 11 und 12,9 Zoll können bereits auf den Wi-Fi-6E-Frequenzen funken. Apple hat derweil ein Support-Dokument veröffentlicht, das die optimale Einrichtung des kompatiblen Routers beschreibt. Demnach sollen alle drei Bänder im 2,4-GHz, 5-GHz- und 6-GHz-Bereich unterschiedliche SSID-Namen tragen, ansonsten funken die Geräte selbst im 6-GHz-Netzwerk unter ihren Möglichkeiten.

Selbstverständlich sollen auch die angeschlossenen Router die neuen Bänder unterstützen, doch solche Geräte sind in Deutschland noch Mangelware. Die Kollegen der PC-Welt haben bereits einige Produkte aufgelistet, bislang fehlt in der Liste AVM – der Marktführer in Deutschland.

Abgesehen von der Verfügbarkeit der kompatiblen Router soll es zu der Veröffentlichung der neuen Macbooks Pro nicht allzu lang dauern, wenn der Hersteller sie bereits bei den Behörden registriert. Erst heute sind neue Gerüchte aufgekommen, Apple könne im Laufe des Tages etwas Neues vorstellen. Ob es sich um die durchgesickerten Macbooks handelt, werden wir in wenigen Stunden erfahren.