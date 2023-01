Wenn Sie eine Webseite aus dem Safari-Browser als PDF-Dokument abspeichern oder verschicken möchten, ist dies in wenigen Schritten erledigt:

Öffnen Sie die Webseite, die Sie als PDF abspeichern möchten Tippen Sie unten in der Browser-Leiste auf das “Teilen“-Symbol Es öffnet sich ein neues Fenster (je nach Gerät an einer andere Bildschirmposition). Tippen Sie auf “Optionen” und wählen Sie “PDF” aus. Drücken Sie auf “Fertig” auf dem iPhone oder “Zurück” auf dem iPad. Sie können nun das PDF-Dokument via Airdrop oder eine App Ihrer Wahl verschicken oder dieses in Dateien sichern.

PDF über Screenshot erstellen – die bessere Variante

Sie können alternativ eine Safari-Webseite auch über einen Screenshot als PDF-Dokument speichern. Wie Sie einen Screenshot am iPhone oder iPad erstellen, hängt davon ab, welches Modell Sie haben – ein Gerät mit Home-Button oder ohne. Wie Sie einen Screenshot auf Ihrem iPhone oder iPad machen können, erklären wir Ihnen hier.

Um eine Safari-Webseite als PDF-Dokument via Screenshot zu sichern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie ie Webseite, die Sie als PDF abspeichern möchten Machen Sie einen Screenshot Tippen Sie auf den Screenshot, um in das Bearbeitungs-Fenster zu gelangen. Um die komplette Webseite als PDF-Dokument zu sichern, tippen Sie auf “Ganze Seite“ Tippen Sie auf “Fertig“, um das PDF-Dokument in “Dateien” zu sichern oder tippen Sie auf das “Teilen“-Symbol oben rechts, um das Dokument anderweitig zu verschicken. Drücken Sie auf das Teilen-Icon, haben Sie zudem die Möglichkeit, das PDF-Dokument umzubenennen.

Die Screenshot-Variante bietet sich vor allem dann an, wenn Sie in dem PDF-Dokument noch Anmerkungen hinterlassen möchten. Sobald Sie ein PDF-Dokument erstellt haben, können Sie sogar noch weitaus mehr damit anstellen. So können Sie etwa direkt am iPhone eine Unterschrift in einem PDF erstellen. Besonders praktisch, wenn es schnell gehen muss. Wie dies funktioniert, erklären wir Ihnen hier.