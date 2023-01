Ich habe ein generalüberholtes iPhone von Amazon: Der Test überrascht

iPhones sind zwar schön, aber leider auch teuer. Nicht jeder möchte so tief in die Taschen greifen, um ein neues Apple-Smartphone zu bekommen. Wer nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch denkt, stößt schnell auf sogenannte “generalüberholte” (englisch: refurbished) iPhones.

Der Vorteil solcher Geräte liegt klar auf der Hand: Für “wenig” Geld bekommt man ein iPhone mit akzeptablen Mängeln, wie etwa einer geringen Batteriekapazität oder leichten Kratzern im Gehäuse oder Display. Je nach Hersteller bekommen Käufe generalüberholter Geräte unterschiedlich lange Garantiezeiten. So umweltfreundlich ein solcher Smartphone-Kauf auch sein mag, das Problem dabei ist der Gedanke, man würde dabei vielleicht die Katze im Sack kaufen.

Lesetipp: Wie Swappie den iPhone-Markt revolutioniert

Auf Webseiten kann man zwar einsehen, in welchem Zustand sich die gewünschten Modelle befinden, wie groß die Batteriekapazität und wie gut sichtbar die Kratzer in Gehäuse und Display aber tatsächlich sind, erfährt man erst dann, wenn man das Gerät zu Hause auspackt. Für Technik-Enthusiasten eine grausame Vorstellung. Und trotzdem sind die Preise so attraktiv, dass man solche “Refurbished”-Angebote nur schwer ignorieren kann.

Worauf Sie achten sollten

Auch Amazon bietet solche generalüberholten Geräte an – und da ich auf der Suche nach einem neuen iPhone war, klickte ich mich durch das zahlreiche Angebot:

Wenn auch Sie ein generalüberholtes iPhone bei Amazon kaufen möchten, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass bei der Gerätemarke “Amazon Renewed” angegeben ist, um von der 1-Jahres-Amazon-Erneuerungsgarantie zu profitieren. Das bedeutet: Sie können das generalüberholte iPhone innerhalb eines Jahres nach Erhalt umtauschen oder erstatten lassen, wenn es nicht wie erwartet funktioniert.

Amazon Renewed Amazon

Sie haben die Wahl aus drei verschiedenen Gerätezuständen:

Ausgezeichneter Zustand (Generalüberholt): weist aus 30 cm Entfernung keine sichtbaren Mängel auf

weist aus 30 cm Entfernung Mängel auf Guter Zustand (Generalüberholt): weist aus 30 cm Entfernung sichtbare kleine Mängel auf

weist aus 30 cm Entfernung auf Akzeptabler Zustand (Generalüberholt): sichtbare Kratzer bei einer Entfernung von 30 cm, bei Berührung spürbar

Egal, für welchen Gerätezustand Sie sich entscheiden: Laut Amazon verfügen die Akkus aller Modelle über eine Kapazität von 80 Prozent oder höher. Das Zubehör sei demnach “möglicherweise nicht original”, aber “kompatibel und voll funktionsfähig”. Außerdem verweist Amazon darauf, dass das gebrauchte Produkt von “qualifizierten Verkäufern bei Amazon professionell inspiziert, getestet und gereinigt” wurde, allerdings sei es nicht von Apple zertifiziert.

Second-Hand-iPhone von Amazon: Der Test überrascht

Ich habe mich bewusst für ein älteres Modell entschieden: Das iPhone XS in Space Grau mit 256 GB Speicher für knapp 320 Euro. Da ich einfach nur ein iPhone für den Alltag haben wollte und mir ausreichend Speicher wichtiger ist als Kamera-Features (für das Fotografieren habe ich meine professionelle Kamera) und mir zudem das Design zusagt, war das Modell perfekt.

Geliefert wurde es in einem schlichten weißen Karton, was Amazon jedoch auch selbst angibt: “Das Produkt kann in einem generischen Karton geliefert werden”. Ich kaufe das Gerät in einem “ausgezeichneten Zustand” – und tatsächlich: Das Gerät sah aus wie neu, selbst bei genauerer Untersuchung sind keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen zu erkennen. Das iPhone XS befand sich wie angegeben in einem ausgezeichneten Zustand.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro Max mit 128 GB in Space Grau

Die erste Überraschung kam, als ich einen Blick in die Geräteeinstellungen warf. Die Akku-Kapazität lag nicht wie versprochen bei über 80 Prozent, sondern bei 79 Prozent. Da das iPhone aber ansonsten in einem Top-Zustand war, lies ich den Akku für 75 Euro bei Apple durch einen Original-Akku austauschen.

Die weitaus größere Überraschung war jedoch, dass mir die Features eines iPhone XS vollkommen ausreichen. Da ich zuvor das iPhone 14 Pro Max über mehrere Wochen getestet hatte, mag dies natürlich wie ein großer Rückschritt erscheinen. Das Super Retina HD Display ist nicht so brillant wie das Super Retina XDR Display in neueren Modellen. Bei der Zweifach-Kamera muss man auf eine Ultra-Weitwinkelkamera verzichten, doch der A12-Chip ist auch nach fünf Jahren noch so schnell, dass das iPhone XS als Daily Driver gut herhalten kann. Nach drei Jahren kantigem iPhone-Design (seit dem iPhone 12) ist das abgerundete Gehäuse des iPhone XS zudem eine schöne, wenn auch alte, Neuerung. Meiner Meinung nach darf Apple beim diesjährigen iPhone 15 gerne wieder stärker in diese Richtung gehen.

Fazit

Egal, bei welchem Anbieter man kauft: Für Nutzer wie mich, die Smartphones nicht nur als Gebrauchsgegenstand sehen, sondern Spaß an der Technik und dem Gerät selbst haben, bleibt beim Kauf eines generalüberholten iPhones wohl immer ein gewisser Beigeschmack: Welche Mängel hat das Gerät am Ende wirklich? In welchem Zustand kommt es bei mir an? Ist es das Geld wert oder sollte ich lieber mehr investieren und dafür ein Neu-Gerät kaufen?

Aktuell bester Preis: iPhone 14 mit 128 GB in Blau:

Die größte Überraschung war die Feststellung: Auch ein fünf Jahre altes iPhone XS ist für mich ein alltagstaugliches Gerät. Da ich mit professionellen Kameras fotografiere, brauche ich keine 48MP-Kamera mit ProRAW-Fotos wie im iPhone 14 Pro (Max) (im Test), da tut es auch eine 12 MP-Zweifach-Kamera. Die Notch ist zwar noch größer als die im iPhone 14 und die in der 13er-Generation, doch mit der Dynamic Island im iPhone 14 Pro konnte ich mich nicht wirklich anfreunden und ich zählte auch nie zu den Notch-Hassern. Das Design und wie sich das iPhone XS in der Hand anfühlt, bringt nach Jahren der “kantigen” iPhones etwas Erfrischendes mit sich. Doch das Schönste an der Sache ist eigentlich das Gefühl zu wissen, dass man ein Gerät vor dem digitalen Nirwana bewahrt hat.

Innerhalb der ersten drei Monate habe ich den Kauf nicht bereut. Wenn auch Sie über den Kauf eines generalüberholten Geräts nachdenken, sollten Sie sich im Vorfeld darüber klar werden, welche iPhone-Features für Sie persönlich am wichtigsten sind – oder ob Sie am Ende einfach nur ein iPhone für möglichst wenig Geld haben möchten. Achten Sie zudem auf die gewährte Umtauschgarantie. Manche Anbieter, wie etwa Swappie, gewähren bis zu drei Jahre Rückgaberecht. Dafür finden Sie vielleicht bei anderen Anbietern, wie Amazon, günstigere Angebote.

Haben auch Sie bereits Erfahrungen mit generalüberholten Smartphones gemacht? Schreiben Sie uns gerne!