Airpods Pro 2 zum Top-Preis bei Amazon Italien

Wer sich die neuesten Airpods Pro bestellen will, wird aktuell bei Amazon Italien fündig. Der Online-Händler bietet die smarten Kopfhörer von Apple zu einem unschlagbaren Preis von 249 Euro zuzüglich Versand in Höhe von 4,23 Euro an. So kosten die Airpods Pro 2 insgesamt 253,23 Euro – das ist momentan der niedrigste Preis auf dem Markt. Die Lieferung bei Amazon Italien ist ebenfalls angenehm kurz, der Händler verspricht eine Zustellung nach Deutschland bis zum 20. Januar.

Airpods Pro 2 für 253 Euro kaufen

In unserem Preisvergleich gibt es die Airpods Pro 2 ab knapp 265 Euro, Amazon Italien bietet hier also knapp zehn Euro Ersparnis. Apple verlangt in seinem Online-Store 299 Euro für ein Paar der Airpods.

Apple hat die zweite Generation seiner Airpods Pro im September 2022 auf der iPhone-Keynote vorgestellt. Das sind die ersten Kopfhörer von Apple, die mit der neueren Generation des H2-Chips ausgeliefert werden, der für bessere Klangverarbeitung in Echtzeit sowie für die aktive Geräuschunterdrückung verantwortlich ist. Zudem lässt sich bei den Airpods Pro 2 an den Stielen die Lautstärke mit Wischgesten ändern, eine wichtige Neuerung in Sachen Bedienfreundlichkeit. Apple hat zudem mit den September-Geräten wie den iPhones 14 und den Airpods Pro den Umstieg auf den neueren Bluetooth-Standard 5.3 begonnen. Die Möglichkeiten davon sind noch nicht ausgeschöpft, diese werden wohl nach und nach mit iOS-Updates ausgeliefert.

Aktuell bester Preis: Airpods Pro zweiter Generation