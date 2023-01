Neu: Macbook Pro M2 Pro/Max in 14 und 16 Zoll

Apple beginnt das neue Jahr mit einem Paukenschlag und stellt neue Macs vor. Wie im letzten Oktober erblicken die neuen Geräte aber nicht auf einem Special Event das Licht der Welt, sondern kommen per Pressemitteilung. Das war im letzten Oktober bei iPad und iPad Pro auch der Fall.

Was viele schon im letzten Herbst erwartet hatten, stellt Apple nun zu Beginn des Jahres 2023 in seinen Store: Die Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll bekommen die Chips M2 Pro und M2 Max, die zweite Generation der professionellen Apple-Silicon-Chips also. In der neuen Form hatten die Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll mit M1 Pro und M1 Max ihre Premieren im Herbst 2021, damals auf einer virtuellen Keynote. Die M2-Pro/Max-Varianten bleiben in der Form unverändert, die SoCs (System-on-a-Chip) hingegen bringen einige Neuerungen gegenüber ihren Vorgängern.

Neben den Macbookos Pro sind auch zwei Desktops neu: Mac Mini M2 und Mac Mini M2 Pro.

M2 Pro und M2 Max: Das ist neu

Die M2-Ära hatte Apple mit dem Macbook Air M2 und dem Macbook Pro M2 13 Zoll im Sommer vergangenen Jahres begonnen, die quasi verdoppelten und vervierfachten Chips M2 Pro und M2 Max haben etwas länger gebraucht.

Der M2 Pro kommt mit zehn CPU- und 16 GPU-Kernen, der M1 Pro hatte noch je zwei Kerne weniger. Die Neural Engine ist bei 16 Kernen geblieben. Optional gibt es den M2 Pro noch gegen Aufpreis mit 12 CPU-Kernen und 19 für die GPU, beim M1 Pro waren es in der besseren Variante 10 CPU- und 16 GPU-Kerne. Der gemeinsame Arbeitsspeicher beträgt in der Basisversion 16 GB, optional stehen 32 GB zur Verfügung, wobei der Aufpreis hierfür 460 Euro beträgt.

Den M2 Max bietet Apple nun mit 12 CPU- und 30 GPU-Kernen an, die Option gegen Aufpreis (230 Euro) sind 38 GPU-Kerne. Auch hier kommt die Neural Engine mit 16 Kernen. Zum Vergleich: 24 oder 32 GPU-Kerne waren beim M1 Max verbaut. Der M2 Max bietet in der Grundversion 32 GB gemeinsamen Speicher, gegen Aufpreis 64 GB. Nur die Version mit 38 Grafikkernen kann man auch mit 96 GB Arbeitsspeicher aufrüsten.

Zwei Größen: 14 Zoll und 16 Zoll

Unverändert bleiben die Gehäuse, mit 14 Zoll und 16 Zoll Bildschirmdiagonale, auch die Farben Space Grau und Silber sind die bekannten. Der 14-Zöller mit M2 Pro kommt mit 512 GB SSD oder einem TB in der Grundkonfiguration, hier unterscheidet sich auch das mitgelieferte Netzteil, das günstigere kommt mit 67-Watt-Ladegerät, das teurere mit 96 Watt, das auch dem M2-Max-Modell beigegeben ist.

Die Anschlüsse bleiben gleich: Dreimal Thunderbolt 4, HDMI, SDXC-Kartenslot, Kopfhörerbuchse und für das Laden Magsafe. Gegenüber den Vorgängern ist die drahtlose Schnittstelle erneuert, WiFi 6e soll doppelt so schnell sein wie WiFi 6. Neue Spitzenleistungen darf man auch von HDMI erwarten, erstmals werden 8K-Dispalys unterstützt.

Die gleichen Buchsen sind in den 16-Zöllern verbaut, hier kommen aber alle drei Basismodelle (M2 Pro 512 GB, M2 Pro 1 TB und M2 Max) mit einem 140 Watt starken Netzteil.

Preise teils deutlich gestiegen

Die Basispreise sind gegenüber denen der Vorgängermodelle alle gestiegen. Die Grundversionen der 14-Zöller kosten 2.399 Euro, 2.999 Euro und 3.699 Euro, die 16-Zöller sind für 2.999 Euro, 3.229 Euro und 4.149 Euro zu haben. Die gute Nachricht: Bestellen kann man sie ab sofort, die Auslieferung verspricht Apple in einer Woche.

Was M2 Pro und Max versprechen

Die Performance-Unterschiede der M2-Macbooks gegenüber ihren Vorgängern waren messbar, fallen im Alltag aber kaum auf. Interessanterweise vergleicht Apple die Leistungsfähigkeit der neuen M2 Pro und M2 Max mit der des “besten Macbook Pro mit Intel-Prozessor” – das war das 16-Zoll-Modell von 2019 mit Core i9 von Intel und der Grafik Radeon Pro 5600M. Gegenüber dem längst nicht mehr verkauften Modell renderten die M2-Pro/Max Effekte bis zu sechsmal schneller und Farbkorrekturen doppelt so schnell. Einen Superlativ setzt Apple bei den Akkulaufzeiten, mit 22 Stunden seien diese so lange wie noch nie bei einem Mac zuvor.

Titel und Animationen seien in Motion um 80 Prozent schneller gerendert als auf dem Vergleichsgerät von 2019, ebenso sei das mit der Bildbearbeitung in Photoshop der Fall. Das Kompilieren in Xcode geschehe in 2,5-facher Geschwindigkeit.

Stolz verweist Apple in seiner Pressemitteilung auf die höchste Ausbaustufe mit 96 GB gemeinsamen Speicher. Die M2-Max-Macbooks könnten damit 8K-Szenen rendern, die “die meisten PC-Laptops” nicht einmal öffnen könnten. Von der 1080p-Facetime-Kamera darf man indes nicht zu viel verlangen, die sechs Lautsprecher und Mikrofone “in Studioqualität” halten indes schon eher, was sie versprechen.

Macbook Pro 14 Zoll 2023 im Detail:

Preis 2.399 € 2.999 € 3.699 € Technische Angaben Display 14,2″ Liquid Retina XDR Display 14,2″ Liquid Retina XDR Display 14,2″ Liquid Retina XDR Display Display-Technologie Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz Mini LED mit Pro Motion bis 120 Hz Auflösung 3024 x 1964 Pixel 3024 x 1964 Pixel 3456 x 2234 Pixel Farbraum Großer Farbraum (P3) Großer Farbraum (P3) Großer Farbraum (P3) Helligkeit XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits XDR 1000 Nits; Spitze 1600 Nits True Tone Ja Ja Ja Chip Apple M2 Pro Chip Apple M2 Pro Chip Apple M2 Max Chip CPU 10‑Core CPU mit 6 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 12‑Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 12‑Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen Grafik 16-Core GPU 19‑Core GPU 30‑Core GPU Speicher­bandbreite 200 GB/s 200 GB/s 400 GB/s Neural Engine 16-Core 16-Core 16-Core Media Engine Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW Gemeinsamer Arbeitsspeicher 16 GB, optional 32 GB 16 GB, optional 32 GB 32 GB, optional 64 GB Interner Speicher 512 GB SSD 1 TB SSD 1 TB SSD Speicher optional 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB 2 TB, 4 TB, 8 TB 2 TB, 4 TB, 8 TB Drahtlos WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 WLAN 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Externe Anschlüsse 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss 3x Thunderbolt/USB 4, 1 HDMI, SDXC-Card Reader, Kopfhöreranschluss, Magsafe-3-Anschluss Display-Unterstützung Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Bis zu zwei externe Displays mit bis zu 6K Bis zu drei externe Displays mit bis zu 6K und ein Display mit 4K Lautsprecher, Mikrofon 6‑Laut­sprecher-System, drei Mikrofone 6‑Laut­sprecher-System, drei Mikrofone 6‑Laut­sprecher-System, drei Mikrofone Kamera 1080p FaceTime HD Kamera 1080p FaceTime HD Kamera 1080p FaceTime HD Kamera Trackpad Force Touch Trackpad Force Touch Trackpad Force Touch Trackpad

Macbook Pro 16 Zoll 2023 im Detail