iPhone ist schnellstes Smartphone im Internet in DACH

Ookla, Netzwerkspezialist und Betreiber von Speedtest, hat eine aktuelle Studie zu den mobilen und stationären Netzwerken im vierten Quartal 2022 veröffentlicht. Ausgewertet wurden dabei 44 Märkte in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Ozeanien.

Traditionell wertet der Anbieter die vorhandenen Mobilfunkprovider und deren Geschwindigkeiten aus. So konnte sich in Deutschland Telekom als der schnellste Provider positionieren. In manchen Regionen werter Ookla seine Speedtest-Daten auch nach Geräten, manchmal sogar nach den Prozessor-Modellen aus. So belegen in Deutschland die ersten fünf Plätze die Smartphones von Apple: Das iPhone 14 Pro Max ist offenbar das schnellste Surf-Smartphone und kann Download-Geschwindigkeiten bis zu 129,45 Mbit pro Sekunde (Median) erreichen. Auf Platz zwei folgt das iPhone 14 Pro mit 128,66 Mb/s, als dritter hat sich das iPhone 14 mit 108,04 Mb/s positioniert. Auf den Plätzen vier und fünf befinden sich die beiden Vorjahresmodelle – das iPhone 13 Pro Max mit 102,03 Mb/s und das iPhone 13 Pro mit 97,80 Mb/s. Bei den Upload-Geschwindigkeiten liegen die Smartphones dichter nebeneinander, die höchste Upload-Geschwindigkeit erreicht das iPhone 14 Pro Max mit 23,07 Mb/s, die niedrigste – das iPhone 13 Pro mit 15,14 Mb/s.

Ein recht ähnliches Bild zeigt sich in den beiden weiteren deutschsprachigen Ländern: Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz kommen die neueren iPhones auf die Top-Plätze bei den Surf-Geschwindigkeiten. In Österreich hat sich auf dem fünften Platz noch Galaxy S21 Ultra G5 positioniert. Der Rest ist wie in Deutschland von iPhones belegt. In der Schweiz landet auf dem fünften Platz statt dem Galaxy S21 das neuere Modell Galaxy S22.

Da die Ranking-Daten der vier neueren Geräte so konsistent in den drei Ländern verteilt haben, haben wir die Median-Downloadgeschwindigkeiten der vier Modelle in den drei Ländern verglichen. Deutschland und Österreich unterscheiden sich hier kaum, in der Schweiz surft man eindeutig schneller.

