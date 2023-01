iPhone 13 zum Top-Preis – satte 150 Euro günstiger kaufen

Apple hat das iPhone 13 und das iPhone 13 Mini im Portfolio beibehalten, was einer der Gründe dafür sein könnte, warum sich die Preise für die Vorjahresmodelle stabil halten. Aktuell gibt es jedoch bei Freenet und Klarmobil ein Angebot für das iPhone 13 mit 128 GB, das den Preis um 150 Euro nach unten drückt: Die beiden Anbieter verkaufen das Einsteigermodell für 749 Euro.

iPhone 13 für 749 € bei Freenet kaufen

iPhone 13 für 749 € bei Klarmobil kaufen

Alle Farben im Angebot – achten Sie auf Lieferzeiten

Die beiden Anbieter haben alle fünf Farbvarianten im Angebot, allerdings mit unterschiedlichen Lieferzeiten. Bei Klarmobil sind etwa die Farben Polarstern, Rot und Grün bestellbar und sofort lieferbar. Auf das iPhone 13 in Schwarz muss man drei bis fünf Tage warten, auf das iPhone in Blau – eine bis zwei Wochen, auf das iPhone in Rosa – drei bis vier Wochen. Klarmobil verlangt zusätzlich 4,95 Euro an Versandkosten, insgesamt zahlen Sie also 753,95 Euro. Das Angebot ist ohne Vertrag.

Bei Freenet ergibt sich bei der Verfügbarkeit der unterschiedlichen Farbvarianten das gleiche Bild: Die Farben Polarstern, Rot und Grün sind in einem bis drei Tage lieferbar, auf das iPhone in Schwarz muss man drei bis fünf Werktage warten, das iPhone in Blau sollte in einer bis zwei Wochen kommen, auf das iPhone in Rosa muss man auch hier drei bis vier Wochen warten. Anders als bei Klarmobil kann man bei Freenet das bestellte iPhone in einer Filiale abholen, aber auch der Versand ist kostenlos, sodass man bei Freenet knapp 5 Euro bei der Bestellung sparen kann.

iPhone 13 lohnt sich noch immer

Das iPhone 13 ist selbst Anfang 2023 eine gute Option für den Smartphone-Kauf: Die aktuellen Modelle, das iPhone 14 und 14 Pro, haben nur die inkrementelle Änderungen gebracht. Vor allem der Prozessor ist vergleichbar, auch bei den Kameras der Einstiegsmodelle hat sich nicht viel geändert. Wer von einem alten Modell wie dem iPhone X oder XS umsteigt, kann getrost zu einem iPhone 13 greifen und etwas Geld im Vergleich zum iPhone 14 sparen.