Geheimnisvolles Firmware-Update für diese Airpods veröffentlicht

Apple hat gestern eine neue Firmware-Version für seine drahtlosen Kopfhörer Airpods veröffentlicht. Während man bei den iOS- und macOS-Updates recht viel im Vorfeld einer finalen Veröffentlichung erfahren kann, bleiben Firmware-Updates für die Airpods meist ohne Angaben zu neuen Funktionen.

Die aktuelle Firmware trägt die Versionsnummer 5B59, die Vorgängerversion hatte die Nummer 5B58 und kam Mitte November 2022. Mittlerweile hat Apple auch die Veröffentlichungsnotizen mit den Informationen zu der neuen Firmware aktualisiert, die 5B59 bringt nicht näher erklärte “Fehlerberichtigungen und andere Verbesserungen”. Allein an dem geringen Unterschied der beiden Build-Nummern vom November 2022 und gestern kann man schließen, dass es sich im Vergleich mit dem Vorgänger nicht viel geändert hat.

Aus der Verteilung der neuen Firmware – sie steht allen Airpods außer Airpods Pro 2 und Ur-Airpods zur Verfügung – kann man schließen, dass Apple an seinem H1-Chip etwas berichtigt oder verbessert hat. Dass die Ur-Airpods keine aktuellen Firmware-Updates mehr bekommen, sollte kein Wunder sein, bei der ersten Generation hat Apple noch den W1-Chip genutzt.

Deutlich interessanter wird es bei den aktuellen Airpods: Airpods 2. und 3. Generation, Airpods Max und Airpods Pro 1. Generation können auf 5B59 aktualisieren, die Airpods Pro 2 eben nicht. Nur die letzteren Airpods haben den Nachfolger H2 eingebaut bekommen, der Rest funktioniert noch mit dem H1. Welche Veränderungen genau der Hersteller mit dem aktuellen Firmware-Update vorgenommen hat, werden wir wohl nie erfahren.

Aktualisierung für die Airpod-Firmware in den Einstellungen einsehen

Der Download und die Installation einer Airpod-Firmware funktioniert automatisch, man kann nur in den Einstellungen überprüfen, ob die neueste Version bereits heruntergeladen wurde. Gehen Sie in die Einstellungen-App auf dem iPhone und tippen Sie die Zeile “Bluetooth” an. In der erscheinenden Liste tippen Sie gegenüber den gekoppelten Airpods auf das I-Symbol ⓘ und scrollen Sie im erscheinenden Fenster nach unten. Im Abschnitt “Info” finden sich die Angaben auch zur Firmware-Version.

