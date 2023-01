Apple Music Sing: Das brauchen Sie für die Karaoke-Party

Zurecht wurden den Updates auf Version 16.2 von iOS und iPadOS sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei ging es jedoch hauptsächlich um Freeform und den problembehafteten Stage Manager unter iPadOS. Nahezu untergegangen ist dagegen Apples Aufwertung für den eigenen Musikdienst. Mit Apple Music Sing steht eine Karaoke-Funktion mit einer beeindruckend großen Auswahl an Songs bereit, die für das neue Feature aufbereitet sind.

Musik, Gesang und beste Unterhaltung mit Apple Music Sing – was wird benötigt?

Neben dem Update der Systemsoftware wird ein Gerät mit dem A13 Bionic Prozessor oder neuer benötigt. Da dieser bereits ab dem iPhone 11 oder iPad 9 zum Einsatz kommt, sollte das in den wenigsten Fällen ein Problem sein. Anders sieht es dagegen aus, falls die Karaoke-Party auf dem Apple TV steigen soll. Erst ab dem Apple TV 4K, das Ende 2022 erschienen ist, steht Apple Music Sing zur Verfügung. Unter macOS bleiben die Mikrofone dagegen bisher gänzlich kalt.

Aktuell bester Preis: Apple TV 4K (2022) mit 128 GB

Schon vorher glänzte Apple Music mit einer ansprechenden Darstellung der Lyrics. Wurde ein Song abgespielt, wurden die Texte auf Wunsch mit einem Klick auf das Sprechblasen-Symbol eingeblendet. Apple Music Sing erweitert diese Funktionalität und baut sie zu einer perfekten Basis für jeden Karaoke-Abend aus. Die Lyrics werden nun nicht nur blockweise dargestellt, die aktuelle Passage wird durch eine passende Einfärbung markiert, sodass sich exakt verfolgen lässt, was gerade gesungen wird.

Stufenlose Regelung der Gesangsspur – iPhone und iPad als Karaokemaschine

Ebenfalls neu ist ein Mikrofon-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Aktiviert man es, erscheint ein Lautstärkeregler, mit dem sich die Tonspur des Gesangs stufenlos reduzieren lässt. Alle anderen Bestandteile des Songs, wie Musik oder Hintergrundgesang, bleiben davon unberührt. Wer mag, kann den Pegel also nur leicht reduzieren, um sich noch immer am Original orientieren zu können. Profis regeln die Lautstärke dagegen auf null und folgen nur noch der progressiven Textmarkierung.

Auch das Singen im Duett macht durchaus Spaß. Für diesen Zweck hat Apple spezielle Playlisten zusammengestellt. Zudem wurde die Darstellung der Liedtexte so weit optimiert, dass die aufgeteilten Gesangs-Passagen links- und rechtsbündig dargestellt werden. Es ist also immer klar ersichtlich, welcher Part von wem gesungen wird. Wer wissen möchte, wie das alles genau aussieht, der kann sich durch unsere iPad-Screenshots klicken.

Große Musikauswahl bietet Hits für jeden Geschmack

Apropos Playlisten: die Auswahl der Songs umfasst ein äußerst breites Spektrum. Von Partyhymnen über Balladen bis hin zu Soundtracks, Schlagern oder Hits ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alternativ sind die Songs auch in Musikgenre oder Jahrzehnte unterteilt, in denen sie erschienen sind. Wer also ein wenig in Nostalgie schwelgen möchte, wird hier ebenfalls fündig. Für alle, die nun die Nase rümpfen, weil Sie Karaoke mit Glitzer und Plüsch assoziieren, geben wir Entwarnung. Tracks von AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Rammstein oder Motörhead laden selbst die härtere Fraktion ein, entspannt ins Mikrofon zu brüllen.

Stellt sich nur noch die Frage, wie sich das heimische Karaoke-Event noch optimieren lässt. Welche Mikrofone lassen sich nutzen? Wie lässt sich der Sound optimieren und was könnte potenziell zur Atmosphäre beitragen? Die folgenden Produkte liefern Antworten auf diese Fragen:

Die besten Lautsprecherboxen für die Karaoke-Party

JBL Partybox On-The-Go Für alle, die nicht allzu viel Geld investieren möchten oder einen kompakteren Lautsprecher suchen, sind die beiden JBL Partyboxen „On-The-Go“ und „Encore“ interessant. Beide Modelle werden bereits mit einem kabellosen Mikrofon ausgeliefert, was einen weiteren Preisvorteil gegenüber den teureren Modellen weiter unten bedeutet. Wie bei den beiden großen Modellen muss auf Lichteffekte und Spritzwasserschutz muss auch hier nicht verzichtet werden. Sogar die Regler für die Mikrofonlautstärke und zur Steuerung der Höhen und Tiefen sind mit an Bord. Soll es richtig knallen, wird der Schalldruck per „Bass Boost“-Knopf zusätzlich erhöht. JBL Partybox On-The-Go für 239 Euro bei Amazon kaufen. Der markanteste Unterschied zwischen der On-The-Go und der Encore ist das Format. Während erstere wie ein länglicher Quader geformt ist und mit einem Gurt über der Schulter getragen werden kann, ist die Encore praktisch würfelförmig, wirkt dadurch größer und besitzt für den Transport nur einen Handgriff. JBL Partybox Encore für 288 Euro bei Amazon kaufen. Trotz ihrer kompakten Abmessungen bieten beide Partyboxen noch immer ausreichende 100 Watt Ausgangsleistung. In normal dimensionierten Räumen sollte das für jedes Karaoke-Event reichen. Soll die Party dagegen unter freiem Himmel oder in einem großen Saal steigen, empfehlen wir die leistungsstärkere PartyBox 110 oder 310. JBL Partybox 110 Eine ideale Ergänzung zum moderaten Preis sind die Partyboxen von JBL. Wer diese akkubetriebenen Lautsprecher via Bluetooth mit seinem iPhone oder iPad verbindet, ist mit 160 bzw. 240 Watt Ausgangsleistung akustisch bestens aufgestellt. Zudem sorgen die Partyboxen für Lichteffekte, die jede Karaoke-Veranstaltung aufwerten und die via App gesteuert werden. Die Partybox 110 überzeugt durch einen günstigeren Preis und bessere Portabilität. Beide Modelle bieten einen Spritzwasserschutz (IPX4), was sie zur Freude der Nachbarn auch gartentauglich macht. Zudem lässt sich an beiden Boxen ein Mikrofon anschließen, dessen Lautstärke komfortabel über einen Drehregler eingestellt wird. JBL Partybox 110 für 319,99 Euro bei Amazon kaufen. Das größere Pendant, die JBL Partybox 310 bietet noch mehr Bass, Rollen für den Transport und Knöpfe zum Regeln der Höhen und Tiefen. Achtung – bei beiden Lautsprechern ist kein Mikrofon im Lieferumfang enthalten. JBL Partybox 310 für 439,99 Euro bei Amazon kaufen.

Mikrofone für den besten Gesang

Tonor Wired Microphone Der Hersteller „Tonor“ bietet ein passendes Mikrofon für den Anschluss an die JBL Partyboxen. Dank optionaler Schaumstoffabdeckung und einer großzügigen Kabellänge von 5 m bietet dieses Mikrofon guten Komfort und hohe Qualität zum günstigen Preis. Amazon Basics Dynamic Vocal Microphone Das Mikrofon von Amazon Basics ist eine weitere gute Alternative für kabelgebundene Lösungen. Auch hier überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Tonor Wireless Microphone Sollen die Mikrofone kabellos über einen Klinken-Anschluss verbunden werden, bieten sich ebenfalls Produkte von Tonor an. Hier kann zwischen einer Variante mit einem Mikrofon und einer Variante mit zwei Mikrofonen gewählt werden. Klang und Verarbeitung überzeugen zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Tonor Drahtloses Mikrofon (1 Stück) für 55,99 Euro bei Amazon kaufen. Tonor Drahtloses Mikrofon (2 Stück) für 79,99 Euro bei Amazon kaufen.

