Homepod 2 vs. Homepod 1: Was sind die Unterschiede?

Nachdem Apple den Homepod der ersten Generation (2018) vor zwei Jahren einstellte, feierte er nun überraschend mit einer zweiten Generation ein großes Comeback. Obwohl das neue Modell unsere Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, hat der Homepod 2 einige interessante Neuerungen bekommen. Darunter:

neue Sensoren zur Messung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

ein größeres Display

Geräuscherkennung von Rauch- und Kohlenmonoxidalarmen

Viele offene Fragen

Da man den Homepod von 2018 nicht mehr offiziell kaufen kann (oder nur gebraucht) stellt sich nun die Frage: Homepod 2 oder doch lieber ein Homepod Mini – was lohnt sich mehr? Wenn Sie allerdings schon einen Homepod der ersten Generation besitzen und nun mit dem Gedanken spielen, sich zusätzlich einen der zweiten Generation zuzulegen, sollten Sie Folgendes beachten: Aus den beiden verschiedenen Homepod-Generationen lässt sich kein Stereo-Paar bilden. Wenn Sie dies möchten, müssen Sie gleich zwei neue Homepods kaufen – mit einem Preis von je 349 Euro pro Stück ein teurer Spaß.

Auch der erste Homepod kostete zum Start 349 Euro, Anfang April 2019 reduzierte Apple jedoch den Preis auf 329 Euro. Ob und wann Apple den Homepod 2 reduzieren wird, hängt wohl ganz davon ab, wie häufig der Speaker über die Ladentheke wandert.

Doch schon nur wenige Tage nach der offiziellen Vorstellung bleiben so manche Fragen unbeantwortet: Warum verhindert Apple, dass Nutzer ihren Homepod der ersten mit einem der zweiten Generation für ein Klangerlebnis in Stereo koppeln können? Warum verbaut Apple noch immer ein integriertes Netzkabel? Eine magnetische Lösung wie beim 24-Zoll großen iMac wäre wohl die bessere Wahl gewesen.

Homepod 1 vs. 2: Die Unterschiede

Wie sich der Homepod 2 in der Praxis gegen seinen Vorgänger schlägt, können wir Ihnen spätestens am 3. Februar berichten, wenn der Homepod 2 in den Handel geht. Bis dahin können Sie sich in folgender Tabelle einen Überblick über die Unterschiede der zwei Generationen verschaffen:

Homepod Gen 1. (2018) Homepod Gen. 2 (2023) Farben Space Grau, Weiß Mitternacht, Weiß Höhe 172 mm 168 mm Breite 142 mm 142 mm Gewicht 2,5 kg 2,3 kg Tieftöner High-Excursion-Tieftöner 4 Zoll High-Excursion-Tieftöner Lautsprecher 7 Hochtöner mit Beamforming 5 Hochtöner mit Beamforming Fernfeldmikrofone 6 4 Stereo-Paar Ja (nur mit Generation 1 kompatibel) Ja (nur mit Generation 2 kompatibel) Thread/Matter WLAN-Modul 802.11ac 802.11n Bluetooth-Version 5.0 5.0 U1 Chip Prozessor A8 S7 Geräuscherkennung (kommt später mit Update) Temperatur-Sensor Luftfeuchtigkeitssensor Siri 3D-Audio Raumerkennung Beamforming Multiroom Airplay Audio Intercom

