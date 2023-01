Homepod Mini wird plötzlich teurer – wo es ihn noch günstig gibt

Sein Comeback wirft Fragen auf: Zwar verspricht Apple mit der Neuauflage des an sich schon eingestellten Homepod noch besseren Sound, Matter-Unterstützung und einen funktionierenden Temperatursensor, will das aber mit weniger Hochtönern und weniger Mikrofonen gewährleisten – wir spitzen schon mal unsere Ohren für das Probehören. Aber eine Frage beantwortet Apple leider mit einem klaren Ja: „Muss denn alles teurer werden?“.

„Alles“ bezieht sich hier nicht nur auf den Homepod 2, der in Deutschland 349 Euro kostet – 20 Euro mehr als Apple zuletzt für den originalen Homepod aufgerufen hatte, bevor der aus dem Handel ging. Das mussten wir in letzter Zeit bedauerlicherweise öfter beobachten: Apple nutzt die Einführung einer neuen Generation seiner Geräte dazu, die Preise außerhalb der USA anzupassen, also zu erhöhen. Der US-Dollar hat in den letzten beiden Jahren an Wert gewonnen.

Was zwar nachvollziehbar ist, aber dennoch irritiert: Auch den Preis des Homepod Mini hat Apple nach oben korrigiert – und bietet die kleinere Variante für 109 Euro in seinem Store an, anstatt wie bisher für 99 Euro, in allen fünf Farben.

Wo es den Mini noch unter 100 Euro gibt

Immerhin hatte es den Homepod Mini bei diversen Händlern schon zu deutlich niedrigeren Preisen gegeben, diese werden mit der Zeit zwar auch ansteigen, aber für unter 100 Euro sollte man den HomePod mini schon noch bekommen. Dann nimmt man immer noch gerne zwei Stück auf einmal, um sie zu einem Stereopaar zu koppeln.

Der erhöhte Preis betrifft nicht nur die Euro-Zone, auch in britischen Pfund ist der Mini teurer geworden und kostet jetzt 99 £, statt 89 £. Nur unser US-Kollege Michael Simon hat natürlich von der Preiserhöhung nichts mitbekommen, ihm sind aber ein paar andere seltsame Dinge aufgefallen. So lässt sich der Homepod 2 nicht mit dem Homepod 1 zu einem Stereopaar koppeln, und warum Apple mit dem S7 ein SiP (System-in-Package) der Apple Watch eingebaut hat, erschließt sich auch nicht sofort.

