Apple entwickelt ein magnetisches Display für das Smart Home

Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant Apple nach dem diese Woche vorgestellten Homepod eine ganze Reihe neuer Smart-Home-Produkte. Dazu gehören ein spezielles iPad zur Steuerung von Licht und Heizung, intelligente Displays und schnelleres Apple TV.

Laut Bloomberg-Autor Mark Gurman will Apple die Platzhirsche Amazon und Google herausfordern, die den Smart-Home-Markt bisher mit ihren Echo und Nest-Produkten dominieren. Das Unternehmen aus Cupertino bringt mit Homepod, Apple TV und dem Homekit-Ökosystems Produkte von Drittanbietern in das smarte Zuhause, hat bisher keinen großen Anteil des Marktes gewinnen können. Laut Strategy Analytics hält der Homepod etwa 13 Prozent des Smart-Lautsprecher-Marktes.

Das neue Tablet, das alles ändern soll

Zunächst will Apple ein neues Tablet herausbringen: Gurman beschreibt dieses als “im Wesentlichen ein Low-End-iPad” und sagt, dass es für die Steuerung von Smart-Home-Systemen wie Heizung und Beleuchtung und für Facetime-Videogespräche verwendet werden wird. Gurman vermutet, dass Apple eine magnetische Wandhalterung für das neue Display verkaufen wird, was es mehr zu einem Heimgerät als zu einem tragbaren macht.

Berichten zufolge arbeitet Apple an einem iPad-ähnlichen Display, das Lampen und andere Smart-Home-Geräte steuern soll. Apple

Darüber hinaus plant Apple eine Reihe größerer Smart-Home-Displays auf den Markt zu bringen, so Gurman, der sich auf “Personen mit Kenntnissen über die Pläne” beruft. Details sind spärlich, aber es ist wahrscheinlich, dass diese mit Konkurrenzprodukten wie dem 10-Zoll Google Nest Hub Max (250 Euro) und dem 15,6-Zoll Amazon Echo Show (250 Euro) konkurrieren werden, je nachdem, für welche Größe Apple sich entscheidet. Wie der übrige Smart-Home-Markt werden auch die Smart-Displays derzeit von Google und Amazon dominiert, während Facebook und Lenovo um die verbleibenden Nutzer kämpfen.

Apple hat noch kein spezielles Produkt für diesen Markt herausgebracht, obwohl einige iPads als etwas klobiger und hochpreisiger Ersatz in Dienst gestellt worden sind. Die Displays dürften frühestens im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Was Amazon und Google noch besser machen

Abgesehen von der Bildschirmgröße und -qualität liegt der Schlüssel zu solchen Produkten in der Regel in ihrem intelligenten Assistenten: Google Assistant und Amazon Alexa sind beide beliebt und verfügen über einen großen Funktionsumfang, während Alternativen wie der Facebook Assistant eingeschränkter oder weniger intuitiv zu bedienen sein können. Zur letzteren Kategorie gehört auch Siri, zumindest im Moment, aber es wird angenommen, dass Apple hart daran arbeitet, Siri auf einen ähnlichen Standard wie Google und Amazon zu bringen: Gurman sagt, “bevorstehende Änderungen an Siri” seien Teil der Gesamtstrategie, “die darauf abzielt, Apples Schicksal zu wenden.”

Schließlich arbeitet Apple Berichten zufolge an einem Update seiner Apple TV Set-Top-Box, die in der Vergangenheit häufig als potenzieller Knotenpunkt für Smart-Home-Geräte genannt wurde. Gurman berichtet, dass ein Modell mit einem neuen Chip Anfang 2024 auf den Markt kommen wird, obwohl es wahrscheinlich immer noch kein 8K-Video-Streaming unterstützen wird.

Darüber hinaus arbeitet Apple weiterhin an einer zukünftigen Ausgabe der Apple TV-Smart-Lautsprecher-Kombination mit einer Facetime-Kamera, aber Gurman berichtet, dass das Projekt von Verzögerungen betroffen ist und wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.