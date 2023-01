iOS 16.3: Apples Verschlüsselung kann beim Homepod Probleme bereiten

Apples Advanced Data Protection, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für fast alle Datenarten, hat recht rigide Anforderungen: Alle Geräte, die mit der eigenen Apple-ID gekoppelt sind, müssen auf dem neuesten Stand der Software sein: Ab iOS 16.2 in den USA und ab iOS 16.3 in Deutschland funktioniert die Verschlüsselung auf den mobilen Geräten. Beim Apple TV ist tvOS 16.2 notwendig, bei den Macs – macOS 13.1 oder neuer.

Wenn man die Advanced Data Protection aktiviert hat und plötzlich der eigene Homepod nicht mehr im eigenen Netzwerk ist, muss man das Gerät gegebenenfalls zurücksetzen und neu einrichten. Apple hat dafür ein neues Support-Dokument veröffentlicht, das zwei Methoden beschreibt:

Bei einem Homepod Mini kann man das Gerät per USB-C-Kabel mit dem Rechner verbinden und im Finder in der Geräte-Steuerungszentrale nach dem Software-Update suchen, um damit den Homepod wiederherzustellen. So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

Verbinden Sie Ihren Homepod Mini mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit Ihrem Rechner. Öffnen Sie auf dem Mac Finder und auf dem Windows-PC die aktuelle Version von iTunes. Wählen Sie den Reiter „Homepod“, nachdem er in Finder oder in iTunes erscheint. Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf „Homepod wiederherstellen“, am Ende erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass die Wiederherstellung zu Ende ist. Setzen Sie den Homepod wieder neu.

Beim Homepod der ersten und der zweiten Generation, sowie nach Wunsch beim Homepod Mini, muss man die Advanced Data Protection abschalten, in der Home-App das Gerät auf die neueste Version aktualisieren und danach die verstärkte Verschlüsselung wieder einschalten.

Interessanterweise listet Apple bei den Homepods die Mindestanforderung von iOS 16.0 als Bedingung für die Advanced Data Protection auf. Anscheinend gibt es generell einen Bug bei der Anbindung von Homepods ins Netzwerk mit der aktivierten Ende-zu-Ende-Verschlüsslung. Im Zweifelsfall aktualisieren Sie nächste Woche alle Ihre Geräte auf die verfügbaren neuen Betriebssystemversionen und erst dann schalten Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Apple ein.

