Warum Apple als einziger IT-Riese keine Entlassungen ankündigt

Dass Twitter seine Mitarbeiter im großen Stil entlässt, hatte die Tech-Presse Ende des vergangenen Jahres beschäftigt: Der Social-Media-Dienst ist finanziell angeschlagen, der erratische Führungsstil von Elon Musk war ein zusätzlicher Faktor. Nun kursieren Meldungen, dass Microsoft bis zu 10.000 eigene Mitarbeiter entlassen muss. Auch Google hat bekannt gegeben, knapp 12.000 Mitarbeiter zu entlassen. Eine gute Übersicht über die aktuellen Personalentscheidungen in der gesamten IT-Branche liefern die Kollegen der „Computerwoche“: „Big Tech baut Personal ab“.

Apple trotzt dem Abschwung – die Gründe dafür

Zwar wird im Artikel auch Apple erwähnt, doch mit den Maßnahmen, über die wir schon im Herbst berichtet haben: Bei Apple gibt es einen Einstellungsstopp, auch bei den künftigen Projekten für 2023 wolle man genauer die Kosten überprüfen. Entlassungen im vier- oder fünfstelligen Bereich sind nicht zu erwarten.

Warum Apple bei der Krise, die die ganze Branche erschüttert, so leicht davon kommt, haben die Kollegen von CNBC teils beantwortet: Während Apple in den vergangenen Jahren nicht von seinem Kurs abwich und eher vorsichtig wuchs (im Schnitt 6–7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), ist die Konkurrenz beim Personal in den vergangenen drei Jahren im zweistelligen Bereich gewachsen. Amazon hat gar 2020 38,5 Prozent mehr Mitarbeiter eingestellt als noch im Vorjahr. Microsoft stellte in den vergangenen drei Jahren ebenfalls neue Mitarbeiter in den niedrigen zweistelligen Bereichen ein.

Aber nicht nur die Personalentscheidungen der vergangenen Jahre spielen bei den aktuellen Entlastungen eine Rolle oder wie bei Apple eben nicht: Das Unternehmen verzeichnet trotz Inflation eine robuste Nachfrage nach Premiumgeräten der iPhone-14-Pro-Reihe. Anders als Apple sind Google, Meta und Twitter von einem deutlich volatileren Werbemarkt abhängig.

Zudem sind bei Apple viele Bereiche bei künftigen Projekten bereits eingebunden: Die iPhone-Produktion wird rund ein Jahr im Voraus geplant, wie lange die Ingenieure in Cupertino noch davor daran arbeiten, ist unbekannt. So ist es kein Wunder, dass Apple heute dreißig neue Stellen in den USA ausgeschrieben hat: Neben ein paar Positionen für die Apple Stores sind die meisten für die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.