iPad (Pro) 2022: Die besten Tipps und Tricks

iPads sind mächtige und vielseitige Geräte, werden aber häufig unterschätzt. Apple versteckt Komplexität gerne unter einer Schicht Einfachheit, weshalb es häufig nicht ganz einfach ist, das meiste aus ihnen herauszuholen. Deshalb haben wir zwölf essenzielle Tipps und Tricks fürs iPad (Pro) zusammengefasst, die für neue Besitzer:innen von Apples Tablets hilfreich und selbst für iPad-Veteranen neu sein könnten.

Zurückkehren und aktualisieren

Direkt zum Einstieg gibt es zwei Gesten, die jede:r Besitzer:in eines iPads kennen sollte: Tippen, um zum Seitenanfang zurückzukehren und ziehen, um die aktuelle Seite zu aktualisieren. Wie beim iPhone funktionieren die beiden Gesten nicht in jeder App, tauchen aber häufig genug auf, um wirklich nützlich zu sein.

Wenn Sie auf einer Webseite weit nach unten gescrollt haben, in einer Liste mit vielen Optionen oder auf vielen anderen langen Seiten, können Sie mit einer einzigen Berührung am oberen Bildschirmrand direkt zum Seitenanfang zurückkehren. Wenn Sie den Bildschirm am Seitenanfang kurz nach unten ziehen – etwa eine Sekunde –, dann aktualisiert sich die angezeigte Seite. Hauptsächlich ist das für Webseiten und Apps mit häufigen neuen Inhalten interessant, etwa Twitter.

Entsperren Sie Ihr iPad ohne Home-Taste

Wenn Sie von einem älteren iPad auf ein neueres Modell upgraden, werden Sie feststellen, dass die Home-Taste zugunsten von mehr Bildschirmfläche weichen musste (zumindest im Verhältnis zur gesamten Oberfläche).

Dementsprechend mussten die beiden Funktionen der Home-Taste verändert werden: Um Ihr iPad ohne Home-Button zu entsperren, müssen Sie Ihren Finger auf die Power-Taste legen. Hierhin hat Apple bei den meisten neuen iPads nämlich den Fingerabdruckscanner des Home-Buttons verlegt. Das gilt insbesondere für das neue iPad (10. Generation), das iPad Air (4. Generation und neuer) und das iPad Mini (6. Generation). Wiederum anders verhält es sich beim iPad Pro: Hier verzichtet Apple gänzlich auf den Fingerabdruckscanner und setzt stattdessen, wie beim iPhone, auf Face-ID.

Neue Gesten ohne Home-Taste

Die zweite Funktion, die mit dem Wegfall der Home-Taste verloren geht, ist das Aufrufen des Home-Bildschirms. An dessen Stelle treten mehrere neue Gesten, die Sie sich unbedingt einprägen sollten. Wenn Sie bereits ein iPhone ohne Home-Taste besitzen, dürften Sie diese Gesten bereits kennen:

Befinden Sie sich in einer App, können Sie vom unteren Bildschirmrand in die Mitte wischen und sofort loslassen, um die aktive App zu minimieren und den Home-Bildschirm aufzurufen.

Foundry

Wenn Sie nicht sofort loslassen, sondern den Finger in einen Moment lang in der Mitte des Bildschirms behalten, rufen Sie den App-Switcher auf, in dem alle kürzlich geöffneten Apps und Split-View-Gruppen angezeigt und wieder nach vorn geholt werden können.

Diese Ansicht entspricht im Grunde der Mission Control auf einem Mac. Hier können Sie einzelne Apps auch manuell schließen, indem Sie die Fenster mit dem Finger an den oberen Bildschirmrand wischen. (Das ist allerdings nur notwendig, wenn eine bestimmte App nicht reagiert. Den Batterie- und Speicherverbrauch können Sie damit nicht senken, da iPadOS sich selbst schon hervorragend darum kümmert.)

Um schnell zur letzten App zu wechseln, ohne den Home-Bildschirm oder den App-Switcher zu öffnen, können Sie stattdessen mit dem Finger am unteren Bildschirmrand nach links oder rechts wischen.

Das Zentrum der Kontrolle

Wenn Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms Ihres iPads wischen, öffnen Sie das Kontrollzentrum. Wahrscheinlich werden Sie es vom iPhone kennen und auf dem iPad ist es genauso nützlich – ein praktischer Ort, um auf häufig benötigte Schalter und Einstellungen zurückzugreifen: Bildschirmhelligkeit, Flugmodus, nicht stören, Fokus-Modus und die Rotationssperre.

Alles unterhalb des Lautstärkereglers kann angepasst werden. Foundry

Die oberen Einstellungen sind in Stein gemeißelt, doch welche sich darunter befinden, können Sie selbst anpassen. Öffnen Sie Einstellungen > Kontrollzentrum für eine Liste der „enthaltenen Steuerelemente“. Sie können einzelne Einträge entfernen, wenn Sie auf das rote Minus-Symbol tippen und mit dem grünen Plus-Symbol andere hinzufügen.

Alles auf einen Blick

Der große Bildschirm des iPads ist großartig für Multitasking und Apple bietet ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie das auf dem iPad tun können. Tippen Sie in einer App, die die Funktion unterstützt, auf die drei Punkte in der Mitte des oberen Bildschirmrands, um das Multitasking-Menü mit seinen drei Optionen zu öffnen. Mit der ersten wird die aktive App im Vollbildmodus ausgeführt, mit „Split View“ können Sie zwei Apps nebeneinander öffnen und mit „Slide Over“ verschieben Sie die aktive App in ein neues kleines Fenster, das sich über die App legt, die Sie als Nächstes im Vollbildmodus öffnen.

Sie können die mittlere Trennlinie nach links oder rechts ziehen, um einer der beiden Apps mehr Platz zu geben. Foundry

Es gibt einen dritten Multitasking-Modus namens „Bild im Bild“, mit dem Sie ein Video in einem kleinen Fenster weiterschauen können, während Sie etwas anderes machen. Achten Sie in Video-basierten Apps wie Youtube oder Netflix auf ein Symbol mit zwei sich überlappenden Rechtecken und einem kleinen Pfeil; damit können Sie das Video über anderen Apps schweben lassen. Wenn es nicht funktioniert, öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Bild-in-Bild und aktivieren Sie den Schalter bei „Bild-in-Bild automatisch starten“.

Die Bild-in-Bild-Schaltfläche (rechts vom X) ist überraschend schwierig zu beschreiben. Foundry

Zu guter Letzt gibt es noch die neueste und fortschrittlichste Multitasking-Oberfläche, den Stage Manager, der nur von bestimmten Modellen des iPad Pro und iPad Air unterstützt wird. Stage Manager funktioniert ähnlich wie auf macOS Ventura: Er verkleinert die aktuelle App zu einem schwebenden Fenster, zeigt am unteren Rand das Dock an und kürzlich verwendete Apps am linken. Sie können eins der App-Fenster antippen, um zu wechseln, oder es ziehen, um beide nebeneinander anzuzeigen. Um den Stage Manager einzuschalten, öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf das Symbol mit den drei Punkten übereinander neben einem größeren Rechteck.

Minimieren Sie Ablenkungen

Das iPad soll sich nach Ihnen richten und nicht andersherum. Um ständige Ablenkungen zu vermeiden, passen Sie Ihre Benachrichtigungen an, indem Sie Einstellungen > Benachrichtigungen öffnen und alles aufs Grundlegende setzen. Verwenden Sie so häufig wie möglich die unauffälligsten Benachrichtigungen, außerdem empfehlen wir, Benachrichtigungstöne nur für diejenigen Apps zu aktivieren, bei denen Sie wirklich schnell reagieren müssen.

Schränken Sie die Bildschirmzeit ein

Wo Sie sich schon mal in den Einstellungen befinden: Werfen Sie ruhig einen Blick auf die Bildschirmzeit, um Ihren täglichen Gebrauch zu überwachen und Grenzen zu setzen, wann Sie Ihr iPad oder bestimmte Apps ohne einen besonderen Code verwenden können. Damit können Sie die Belastung Ihrer Augen senken, Schlafmuster verbessern und Zeit für Aktivitäten abseits vom Bildschirm schaffen.

Das ist besonders nützlich, wenn Sie Ihr iPad einem Kind gegeben haben. Richten Sie „Auszeit“ ein, um die Verwendung auf eine bestimmte Zeitspanne zu begrenzen. Achten Sie darauf, dass Sie mit der Startzeit die Uhrzeit festlegen, zu der Ihr Kind das iPad ausschalten soll und die Endzeit, wann es das iPad wieder benutzen kann. Sie können außerdem bestimmte Apps festlegen – vielleicht Nachrichten oder eine Lern-App –, die immer verfügbar sind, ungeeignete Inhalte sperren und einschränkten, wen Ihr Kind kontaktieren kann.

Fokussieren Sie sich

Es gibt Zeiten, da möchten Sie das iPad auf eine bestimmte, eingeschränkte Art und Weise verwenden – oder zumindest eingeschaltet und betriebsbereit haben. Unter Einstellungen > Fokus gibt es viele verschiedene Einstellungen dieser Art.

„Nicht stören“ ist selbsterklärend – es blockiert Nachrichten, Videoanrufe und Benachrichtigungen (abgesehen von bestimmten zulässigen Apps und Kontakten) –, aber es lässt sich auch festlegen, wann sich die Einstellung automatisch ein- und wieder ausschaltet. „Schlafen“ ist ähnlich, ist aber verknüpft mit der „Schlafenszeit“ auf Ihrem iPhone.

Doch hier hört es nicht auf. Sie können auch Fitness-, Abeits- oder persönliche Modi planen oder manuell einrichten und für jeden Modus bestimmte Apps, Kontakte, Benachrichtigungseinstellungen und sogar einen angepassten Startbildschirm festlegen.

Räumen Sie Ihren Home-Bildschirm auf

Drücken und halten Sie ein paar Augenblicke irgendwo auf dem Home-Bildschirm Ihres iPads, aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus. (Wenn Sie ein App-Symbol gedrückt und gehalten haben, müssen Sie zunächst auf „Home-Bildschirm bearbeiten“ tippen.) Hier können Sie App-Symbole bewegen, einschließlich derer, die sich im Dock am unteren Bildschirmrand befinden, und Apps löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Die App-Bibliothek kommt ursprünglich vom iPhone, ist auf dem iPad aber noch besser. Foundry

Beachten Sie, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Entfernen einer App vom Home-Bildschirm und sie tatsächlich zu löschen. Apps können weiterhin auf Ihrem iPad bleiben, ohne dass ihre Symbole auf Ihrem Home-Bildschirm angezeigt werden. Sie können sogar Seiten voller Apps löschen, ohne dass die Apps von Ihrem iPad verschwinden. Sie können die App-Mediathek wie auf dem iPhone verwenden, die auf dem iPad dank des großen Bildschirms noch nützlicher ist. Wenn Sie Apps vom Home-Bildschirm löschen, können Sie die Spotlight-Suche verwenden (wischen Sie in von der Mitte des Home-Bildschirms nach unten) oder über die App-Mediathek weiter darauf zugreifen.

Passen Sie Ihren Home-Bildschirm an

Wenn Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden, tippen Sie auf der „Plus“-Symbol in der oberen linken Ecke, um das Widget-Menü zu öffnen. Hier können Sie aus einer Vielzahl von Mini-Apps auswählen, die Sie auf Ihrem Home-Bildschirm platzieren können: das Wetter für einen bestimmten Standort, verschiedene Zeitzonen, kürzlich gespielte Alben oder Serien, Erinnerungen, Kalendereinträge und vieles mehr.

Diese Version des Musik-Widgets nimmt so viel Platz ein wie acht App-Symbole, aber kleinere Versionen sind auch verfügbar. Foundry

Sobald Sie ein Widget ausgewählt haben, werden Ihnen für gewöhnlich verschiedene Stile und Größen präsentiert. Bedenken Sie also, wie viele Informationen Sie benötigen und wie viel Platz Sie bereit sind, dafür aufzugeben. Sie werden etwas eingeschränkt vom Raster, doch Widgets sind fantastisch, um einzelne Informationen zu erhalten, ohne die Apps selbst öffnen zu müssen.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Apples Ruf als Pro-Privatsphäre-Unternehmen hat Ende letzten Jahres einen leichten Treffer kassiert, aber das iPad ist nach wie vor eine großartige Wahl, wenn Sie Ihre Dateien, Gewohnheiten und persönlichen Daten schützen möchten. Öffnen Sie Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit und richten Sie Ihr iPad nach Ihrem Belieben ein.

Die Liste der Privatsphäre-Einstellungen ist nicht nach App sortiert (das wäre zu viel des Guten), sondern danach, worauf Apps Zugriff bekommen möchten. Tippen Sie etwa auf Kamera, erscheint eine Liste der Apps, die auf Ihre Kamera zugreifen dürfen. Sie können die jeweiligen Schalter umlegen und die Berechtigungen wieder entziehen.

Achten Sie insbesondere auf den Eintrag Tracking am Anfang der Liste. Diese Einstellung ist für Apps, die gebeten haben, Sie in anderen Apps und auf Webseiten verfolgen zu können. Wir selbst lehnen diese Bitte generell ab und raten vielmehr, gleich die globale Einstellung „Apps erlauben, Tracking anzufordern“ zu deaktivieren.

Lernen Sie die Tricks der Tastatur

Insbesondere in der horizontalen Ausrichtung nimmt die Bildschirmtastatur des iPads viel Platz ein. Um sie auf eine angenehmere Größe zu schrumpfen, halten Sie zwei Finger auf die Tastatur und ziehen Sie sie zusammen, als würden Sie aus einem Foto herauszoomen. Die Tastatur wird winzig und kann am Streifen am unteren Bildschirmrand auf dem Bildschirm verschoben werden. Wenn Sie die Tastatur wieder auf Ihre normale Größe bringen möchten, verwenden Sie die Geste, mit der Sie auch in Fotos hineinzoomen.

Eine dritte Option ist die geteilte Tastatur, die jedoch nicht von allen iPad-Modellen unterstützt wird. Um sie zu aktivieren, öffnen Sie die Tastatureinstellungen – entweder über Einstellungen > Allgemein > Tastatur oder über langes Halten der Emoji-Taste – und aktivieren Sie die geteilte Tastatur.

Zu guter Letzt kann die Bildschirmtastatur Ihres iPads auch als Trackpad fungieren. Berühren und halten Sie die Mitte der Tastatur mit zwei Fingern, bis alle Tasten verschwinden. Im Text erscheint ein Zeiger, den Sie mit Ihren Fingern viel genauer zwischen einzelnen Buchstaben platzieren können. Halten Sie die beiden Finger länger gedrückt, können Sie direkt Text markieren und auswählen. Wenn Sie nur den Cursor verschieben möchten, können Sie auch mit einem Finger lange die Leertaste drücken.