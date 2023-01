Lichtstimmungen für das Smart Home – Ambient-Licht im Test

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit 15 Panels – Mehr als nur Ambient-Licht

Nanoleaf geht bei seinen Produkten einen anderen Weg und versteckt die Lampen nicht, sondern macht sie zum Bestandteil der Einrichtung. Leuchtpanele in Form von Hexagonen, Dreiecken oder Vierecken sind Wanddekor und Leuchtmittel in einem. Wer keine Leuchtfläche benötigt, für den gibt es im Holzdekor die „Elements“ mit indirekter Beleuchtung. Wir haben uns die Shapes näher angesehen, die es als Hexagone, kleine und große Dreiecke gibt. Sie lassen sich beliebig kombinieren, maximal 22 Panels werden miteinander verbunden. Eine große Hilfe beim Kombinieren ist der Layout-Assistent in der App.



Die App ist aber nicht nur beim Finden eines Layouts eine Hilfe, sondern auch wie die Shapes leuchten sollen. Eine Reihe an vordefinierten Licht-Szenen sind vorgegeben, diese lassen sich auch in einem Szenen-Editor verändern beziehungsweise eigene Szenen lassen sich erstellen. Neben dem Farbspektrum und der Bewegungsanimation können die Licht-Szenen auch über das eingebaute Mikrofon in der Steuereinheit animiert werden.

Die Einbindung in Homekit erfolgt wie gewohnt über die Home-App und die Verbindung zum Heimnetz über das 2,4 GHz WLAN. Über Homekit kann man alles mit den Shapes machen, nur nicht die Licht-Szenen wählen. Das geht aber direkt an der Steuereinheit oder mit Wischgesten über die Panels.

Bevor man die Shapes hängen kann, sollte man sich nicht nur Gedanken über das Layout, sondern auch den Platz machen. Die einfachste Art ist mit den mitgelieferten Klebestreifen, diese sind aber nicht für Putz oder Tapete gedacht. Die nächste Möglichkeit ist über Schrauben, was Präzision bedarf, damit die Verbindung zwischen den Panels nicht leidet.



Empfehlung: Bis man die Shapes komplett eingerichtet hat, dauert es einige Zeit. Wobei die Einrichtung in Homekit schnell erledigt ist, als Neueinsteiger ist man aber recht mit der Konfiguration der App beschäftigt. Die Anleitung ist leider nicht sehr gut, aber mit Spieltrieb kommt man nach einiger Zeit ganz gut hinter die Raffinessen der Shapes. Die Shapes sind sehr hell und unser Starter Kit mit 15 Panels hat mit 5,4 W einen hohen Standby-Stromverbrauch.