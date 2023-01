Macwelt am Morgen – 23.1.23: Sportliche Updates

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Das neue Jahr 2023 fühlt sich fast schon wieder vertraut an, das neue Jahr des Hasen im Mondkalender ist indes noch recht frisch. Wollen wir nur hoffen, dass die enorme Reisetätigkeit in China dort nicht die Pandemie weiter entfacht, schlimm genug sind die Ausbrüche nach der plötzlichen Aufgabe aller Schutzmaßnahmen, auch wenn diese sehr restriktiv waren.

Die Ferien in China werden noch gut eine Woche gehen, bis zum 5. Februar bietet die Apple Watch auch die passende Challenge für das Jahr des Hasen an. Einmal nur ein Training von 20 Minuten muss man dazu absolvieren, für das neue Jahr 2023 hatte die Latte weit höher gelegen: An sieben Tagen in Folge muss man im Januar alle drei Ringe schließen. Ist ja noch Zeit, das zu schaffen.

Womöglich blicken jetzt die ersten auf ihre Smartwatches und stellen fest, dass nur noch fünf Tage fehlen. Denn am Samstag war der Tag der Jogginghose, es gibt bekanntlich Leute, die behaupten diese sollte man einzig und allein zum Joggen tragen, außer man will sich lächerlich machen.

Es gibt vielleicht noch einen Kompromiss: Die Jogginghose trägt man außer Haus nur zum Sport, in den eigenen vier Wänden dann aber dauerhaft. Nur, vom Herumliegen auf der Couch bekommt man eben keine Ringe geschlossen. Auch nicht, wenn man am Abend dort Sportlern zusieht, am Tag des Handballs: Das Spiel Deutschland gegen Norwegen verspricht zwar Weltklasse, entscheidet aber nur darüber, wer gegen wen im Viertelfinale antritt.

Die Zeit könnte man also dazu nutzen, auf allen Geräten iOS 16.3 und verwandte Systeme zu installieren, das Update soll auf alle. Fälle diese Woche erscheinen. Da Apple die neuen Mac Mini M2 (Pro) und Macbooks Pro M2 Pro/Max ab morgen mit macOS 13.2 ausliefert, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Updates heute kommen. Recht viel spannender wird die Woche bezüglich Apple aber nicht.

