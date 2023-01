Zwei Android-Smartphones entthronen iPhone 14 Pro Max

Das iPhone 14 Pro Max ist nach Daten von Ookla nicht mehr das schnellste Smartphone in US-Netzen. Im vierten Quartal 2022 erreichte demnach Apples Flaggschiff eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 133,84 Mbps, im Upload waren es 15,39 Mbps. An der Spitze stehen nun das Samsung Galaxy Z Fold 4 mit 147,25 Mbps im Upload und 13,95 Mbps im Download, gefolgt vom Google Pixel 7 mit 137,11 Mbps (Downlaod) und 13,95 Mbps (Upload). Im dritten Quartal 2022 lag das iPhone 14 Pro Max noch mit 147 Mbps im Download und 17 Mbps an der Spitze.

Warum das iPhone 14 Pro Max zurückgefallen ist

An den Vergleichszahlen zum Vorquartal lässt sich gut schließen, warum Apple die Spitzenposition verloren hat: Das iPhone 14 Pro Max ist offenbar langsamer geworden. Da alle Geräte die gleichen Funkchips enthalten und in der Theorie also die Geschwindigkeit gleich bleiben sollte, offenbart die Messung in der Praxis die unterschiedliche Qualität der US-Mobilfunknetze. Denn im dritten Kalenderquartal 2022 war das iPhone 14 Pro Max gerade erst auf den Markt gekommen, nur wenige Käufer hatten es in die Hände bekommen, vorwiegend im urbanen Umfeld, in dem die Netze besser ausgebaut sind als auf dem Land. Trotz der bekannten Lieferschwierigkeiten haben aber immer mehr Leute in den USA auch außerhalb der Großstädte das iPhone 14 Pro Max in die Finger bekommen, weswegen die damit erreichten Durchschnittsgeschwindigkeiten gesunken sind. Die Theorie wird durch den neuen Spitzenreiter bestätigt, das Galaxy Z Fold 4 dürfte noch nicht bei vielen Kunden angekommen sein, die Nachfrage nach dem faltbaren Smartphone dürfte in Großstädten größer sein, so erreicht das Fold 4 in etwa das gleiche Tempo, welches das iPhone 14 Pro zu seinem Verkaufsstart im Mittel erzielte.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz noch vorne

Im deutschsprachigen Raum liegt nach den Ookla-Zahlen immer noch vorne und belegt mit seinen iPhones gar die ersten fünf Plätze der Geschwindigkeitstabelle. Es führt das iPhone 14 Pro Max mit 129,45 Mbps im Median, knapp langsamer als in den USA.

