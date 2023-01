Neue Berichte über OLED-iPads und Macbooks ab 2024

Macbooks und iPads könnte eine signifikante Änderung ins Haus stehen: Nachdem Apple beim Display des iPad Pro 12,9”seit 2021 auf die Mini-LED-Technologie setzt hat, soll 2024 endlich der Umstieg auf OLED erfolgen, um den sich bereits seit rund drei Jahren Gerüchte ranken.

Zuletzt hatte Ming-Chi Kuo Anfang des Jahres spekuliert, dass es den Wechsel der Display-Technologie 2024 erwartet und wurde vom gut vernetzten Branchenspezialist Ross Young in der Vermutung unterstützt.

Ein neuer Bericht der koreanischen Branchenzeitschrift „Korean Electronic Times“ (via Macrumors) geht indes so weit, zu behaupten, dass „heimische Unternehmen“ mit der Entwicklung der neuen Displays sowohl fürs Macbook als auch fürs iPad begonnen hätten und bezieht sich dabei auf Berichte aus der Industrie. Als Hauptzulieferer werden die Branchenriesen LG und Samsung gehandelt, die bereits ein Gros der Bildschirme fürs iPhone liefern.

Erst vor wenigen Wochen hat Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple begonnen habe, eigene Displays zu entwickeln, um weniger abhängig von Samsung und anderen Unternehmen zu werden, mit denen es in anderen Bereichen in direkter Konkurrenz steht. Die ersten Apple-Displays sollen zunächst in der Apple Watch zum Einsatz kommen, die aktuell auf OLED-Technologie setzt. Dass OLED-iPads in der ersten Jahreshälfte 2024 kommen sollen, hat Gurman indes in der letzten Ausgabe seines Newsletters berichtet.

Insofern klingt die Meldung der Korean Electronic Times zunächst etwas widersprüchlich. Wenn Apple begonnen hat, eigene Displays zu entwickeln, warum der Zwischenschritt auf eine andere Technologie?

Prinzipiell ist dieses Vorgehen jedoch nicht unüblich. Entwicklung neuer Technologien nimmt viel Zeit in Anspruch. Beginnt Apple zunächst mit der Apple Watch, kann das Unternehmen die Eigenkreation zunächst im kleinen Format bauen und testen, bevor es auf große Displays wie die des Macbooks und des iPads skaliert. Selbst dann wird Apple die eigenen Displays, die angeblich auf Micro-LED basieren sollen, zunächst nur in Flaggschiff-Geräten wie dem Macbook Pro und dem iPad Pro einsetzen, während Macbook Air und die Nicht-Pro-iPads noch einige weitere Jahre OLED-Bildschirme von Samsung und LG bekommen könnten.