Apple will angeblich keine Apple Watch Series 9 bauen

Was hat die IT-Industrie nur gegen die Zahl 9? Schenkt man einem von iPhoneSoft kolportieren Gerücht aus der Lieferkette Glauben, wird Apple die reguläre Apple Watch des Jahres 2023 nicht auf der Tradition der Vorjahre aufbauen „Apple Watch Series 9“ nennen, sondern „Apple Watch X“.

Die Quelle des Gerüchts sei beim Display-Produzenten Luxshare in Vietnam zu finden, ebenso gut könnte die Geschichte aber frei erfunden sein. Völlig unplausibel wäre eine Nomenklatur dieser Art nicht, hat Apple doch das iPhone 9 ausgelassen, stattdessen das iPhone X gebracht. Und hatte nicht auch Microsoft auf Windows 8.1 gleiche Windows 10 folgen lassen?

Warum Apple die 9 auslassen könnte

Beide Unternehmen hatten aber gute Gründe, die mit „Angst vor der 9“ nichts zu schaffen haben. Denn zeitgleich mit dem iPhone 8 brachte Apple das iPhone X zum zehnten Jubiläum seines Smartphones – und zugleich als Start in eine neue iPhone-Dekade. Eine 9 als Nachfolger des 8, während die Zählung auf der anderen Seite schon mit XS weiterging und später mit der 11, wäre nur verwirrend gewesen. Neuere Technik in alten Telefonen heißt bei Apple iPhone SE.

Bei Microsoft dürfte die Problematik mit der 9 auf Windows 95 und 98 zurück zu führen sein, manche Programme schlossen zu Windows-8-Zeiten aus, auf uralten Systemen zu starten und verhinderten das mit einem String, der „Windows 9*“ ausschloss, also ging es von der 8.1 auf die 10 – ungewöhnliche Zählweise, aber vernünftig.

Gerade Apple gibt auch ein Gegenbeispiel: Das Mac-Betriebssystem hatte man ohnehin erst mit der 7 zu nummerieren begonnen, es folgte auf die 7.6 die Version 8.0, später die 9. Das letzte dieser klassischen Systeme wiederum war Mac-OS 9.2, das zudem auf damals neue Macs installierbare System hieß folgerichtig Mac-OS X, die römische Ziffer eine Anspielung auf UniX.

Eine Apple Watch X hätte keinerlei guten Grund – in diesem Herbst sind es erste neun Jahre nach Vorstellung und etwas mehr als acht nach Verkaufsstart. Ein X sähe auch zu sehr als Sondermodell aus, was die Uhr von 2023 eher nicht sein wird. Das Sondermodell am oberen Ende der Skala ist seit dem letzten Jahr die Apple Watch Ultra – und auf der anderen Seite gibt es beinahe moderne Technik im alten Gehäuse namens SE.

