Airpods Max schwer lieferbar oder ausverkauft – mögliche Gründe

9to5mac berichtet, dass die Airpods Max plötzlich in den USA ausverkauft sind: Im Online-Store von Apple sind Wartezeiten bis Mitte Februar angegeben. Wer vor Ort ein Paar abholen will, wird nur in einigen ausgewählten Läden fündig.

Die gleiche Situation ergibt sich in Deutschland. Im Apple Online Store muss man auf jede Farbvariante drei Airpods Max bis ungefähr 15. Februar warten, drei Wochen Wartezeit also.

Die Dritthändler sind auf der Suche nach den Airpods Max auch keine große Hilfe: Bei Amazon sind alle Farbvarianten der Kopfhörer ausverkauft, bis auf Rosé. Diese kann mal allerdings bis zum Ende der Woche, dem 27. Januar, erhalten. Otto verspricht gar eine Lieferung erst in sechs Wochen, da wäre schon März. Bei Media Markt sind alle Farbvarianten ausverkauft, auch in den Filialen finden sich keine Geräte. Bei Gravis sind rote Kopfhörer zwar verfügbar, nicht aber für eine Online-Bestellung und nur in ausgewählten Filialen wie Stuttgart oder Berlin.

Was der Ausverkauf bedeuten kann

In den meisten Fällen bedeuten ausverkaufte Bestände, dass Apple eine neue Version vorbereitet. Die aktuellen Airpods Max wurden am 8. Dezember 2020 vorgestellt, bei den Airpods sind zwei Jahre eine ausreichende Zeitspanne für das nächste Update. Die Kollegen von 9to5mac sind dabei etwas skeptisch – die Gerüchteküche hat die neuen Airpods Max eher für 2024 vorhergesagt. Ein möglicher Grund wären neue Farben der Kopfhörer – wie sie Apple immer wieder mal für Apple-Watch-Armbänder auflegt.

Dies wäre eine mögliche Erklärung, allerdings glauben wir nicht, dass Apple die Standardfarben Silber und Space Grau ersetzen will oder wird. Diese zwei Farbvarianten hätten zumindest nachgeliefert werden können, wenn Apple neue Farben vorbereitet.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Airpods Max seit einigen Monaten zu einem Trend auf Tiktok geworden sind. Die Videos zu dem Thema haben 661,8 Mio. Aufrufe erzeugt, die aktuellen Videos wie eins verlinkt unten erreichen allein schon Aufrufe im niedrigen Millionenbereich.

Wenn Sie im Trend sein wollen, müssen Sie sich auf der Suche nach aktuellen Airpods Max etwas umschauen: Der Händler Electronis hat die Kopfhörer vorrätig und kann sie innerhalb von wenigen Arbeitstagen liefern, Büroshop24 ebenfalls.

