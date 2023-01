Die besten Router & Access Points mit Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E – schneller im Netz

In den vergangenen Monaten sind viele Netzwerkhersteller auf den Wi-Fi-6-Zug aufgesprungen. Ein Teil ist sogar schon in der Lage, auch Produkte für Wi-Fi 6E anzubieten. Wir haben daher einen Überblick zusammengestellt, der zeigt, welche Hersteller bereits schnelle WLAN-Produkte in ihr Portfolio aufgenommen haben.

Hintergrund: Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E

Mit dem Vorgänger Wi-Fi 5 hat das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) endlich Schluss mit kryptischen Kürzeln wie “ac” oder “n” gemacht. Ganz verschwunden sind sie aber noch nicht. Auch der Nachfolger Wi-Fi 6 trägt alternativ die Bezeichnung IEEE 802.11ax.

Wi-Fi 6 nutzt sowohl das 2,4- als auch das 5-GHz-Band und ist unter anderem deswegen erheblich schneller als Wi-Fi 5. Bei vier Streams kann ein Wi-Fi-6-fähiger Router im Prinzip fast eine Geschwindigkeit von bis 6 GBit/s erreichen. 1,2 GBit/s stammen dabei aus dem 2,4-GHz-Bereich und 4,8 GBit/s aus dem 5-GHz-Bereich. Der Netzwerkhersteller Asus hat nach eigenen Angaben sogar eine Gesamtgeschwindigkeit von 10 GBit/s über Wi-Fi 6 erreicht – allerdings nur unter Laborbedingungen.

Die Technik ist aber nicht nur schneller als die Vorgänger. Sie verwaltet die übertragenen Daten auch besser. Dank etwa der räumlichen Frequenzwiederverwendung “Spatial Reuse” lässt sich der Datendurchsatz durch die gleichzeitige Übertragung in überlappenden Netzwerken erhöhen. Zudem kann die Technik Interferenzen in Umgebungen mit hoher Dichte reduzieren. Weitere Verbesserungen sind längere Guard-Intervalle, die den Einsatz im Freien optimieren.

Ferner wurde mit Wi-Fi 6 ein neuer Energiesparmechanismus eingeführt. Per Target Wake Time (TWT) kann ein Wi-Fi-6-AP (Access Point) die mit ihm verbundenen Stationen besser steuern, sodass sie weniger Energie verbrauchen.

Asus RT-AX58U Pro Für Home-Office, preiswert Der taiwanesische Tech-Hersteller Asus hat eine breite Palette an Wi-Fi-6-fähigen Geräten im Portfolio. Das Angebot reicht von WLAN-Routern, über Wi-Fi-6-taugliche Steckkarten und USB-Adapter bis hin zu kompletten Mesh-Systemen und Range Extendern für eine erhöhte Reichweite. Fritzbox AVM 4060 Pro Preiswert Die Fritzbox 4060 von AVM ist Triband-fähig. Außerdem unterstützt der WLAN-Router den Telefonie-Standard DECT, kann also auch zum direkten Anschluss von VoIP-Telefonen verwendet werden. Auch optisch unterscheidet sich das Gehäuse der 4060 von bisherigen Fritzbox-Modellen. Die Box steht aufrecht und ist in Weiß gehalten. D-Link G415 Der im Herbst 2022 von D-Link vorgestellte G415-Router unterstützt nicht nur Wi-Fi 6, sondern auch 4G/LTE-Verbindungen, die dadurch als Backup-Leitungen genutzt werden können. Dafür ist er mit einem Steckplatz für 4G/LTE-SIM-Karten ausgestattet. Im lokalen Netz funkt der G415 mit bis zu 1.500 MBit/s. 300 MBit/s stammen aus dem 2,4-GHz-Band, die restlichen 1.200 MBit/s aus dem 5-GHz-Band. Über Mobilfunk erreicht der Router nach Angaben des Herstellers maximal 150 MBit/s. Devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400 Der Aachener Netzwerkhersteller Devolo hat im Herbst 2022 die beiden Mesh-Repeater WiFi 6 Repeater 3000 und WiFi 6 Repeater 5400 vorgestellt. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 beziehungsweise bis zu 5.400 MBit/s. Dazu kommen ein 1 GBit/s schneller Ethernet-Port (beim 5400er-Modell sind es zwei Ports) sowie intelligente Mesh-Funktionen wie Access-Point- und Client-Steering. Lancom OX-6400 Seit Herbst 2022 bietet Lancom auch die neue OX-6400-Serie an. Sie besteht derzeit aus zwei Modellen. Der OX-6400 ist mit einer internen Dualband-Sektorantenne ausgestattet, während der OX-6402 mit externen Antennen bestückt werden kann. Vier beim OX-6402 mitgelieferte Dualband-Rundstrahl-Antennen ermöglichen eine weitläufige WLAN-Ausleuchtung. Optional sind auch Sektorantennen erhältlich, die für eine gezielte Abdeckung von bestimmten Bereichen sorgen. Netgear WAX204 Der bereits Ende 2020 erschienene WAX204 von Netgear verspricht ein einfach einzurichtendes und zu verwaltendes Business-WLAN für das Home-Office sowie für kleinere Unternehmen. Die maximale Bandbreite beträgt bis zu 1,8 GBit/s. Netgear WAX204 für 130 Euro auf Amazon kaufen LevelOne WAP-8131 Der WAP-8131 ist der erste Access Point (AP) der zur Dortmunder DDC-Gruppe gehörenden Marke LevelOne, der Wi-Fi 6 unterstützt. Der auf Enterprise-Umgebungen ausgelegte PoE-fähige (Power-over-Ethernet) AP kann damit sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band funken. In der Summe erreicht der WAP-81312 nach Angaben des Herstellers Geschwindigkeiten von bis zu 1.800 MBit/s. 574 MBit/s stammen aus dem 2,4-GHz-Band. Dazu kommen bis zu 1.200 aus dem 5-GHz-Bereich. Trendnet TEW-921DAP Der Wi-Fi-6-fähige Access Point TEW-921DAP von Trendnet erreicht nach Angaben des Herstellers in der Summe Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 GBit/s. Etwa ein Drittel stammen aus dem 2,4-GHz-Band, der Rest über 5 GHz. Einsetzen lässt er sich als herkömmlicher Access Point, Client Bridge, WDS-AP, WDS-Bridge, WDS-Station oder als Repeater. Zyxel NVA50AX Der NWA50AX richtet sich vor allem an kleine Unternehmen und SOHO-Anwender (Small Office, Home-Office), die auf Wi-Fi 6 aufrüsten wollen. Der NWA50AX ist nach Angaben von Zyxel besonders leicht zu installieren, so dass ein Wechsel zum schnelleren WLAN-Standard auch von technisch weniger versierten Anwendern durchgeführt werden kann. Der NWA90AX unterstützt die Standards IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a. Die maximale Datenübertragungsrate liegt bei 2,4 GHz bei 575 MBit/s. Im 4-GHz-Bereich sind es 1,2 GBit/s. Im 140 x 140 x 37,5 mm großen und 290 g schweren Gehäuses befinden sich zwei interne Antennen (2×2 + 2×2 MIMO). Die Stromversorgung kann über die Stromleitung oder Power-over-Ethernet (PoE) erfolgen. Dazu ist er mit einem PoE-tauglichen 10/100/1000-Ethernet-Port ausgestattet.

Anbieter von Wi-Fi-6E-fähiger Hardware

2021 hat die Bundesnetzagentur zudem die WLAN-Nutzung im 6GHz-Bereich in Deutschland für die Erweiterung Wi-Fi 6E (das “E” steht für “Extended”) freigegeben. Damit hat die Behörde das hierzulande für WLAN verfügbare Funkspektrum nahezu verdoppelt. Positiv ist auch, dass diesmal ein zusammenhängender Block hinzugekommen ist und kein fragmentierter Bereich wie bisher. Die 2,4- und 5-GHz-Bereiche bleiben außerdem verfügbar. Ralf Koenzen, Gründer und Geschäftsführer von Lancom Systems, bezeichnete die Einführung von Wi-Fi 6E daher bereits als “Meilenstein für die WLAN-Industrie”.

Bei Wi-Fi-6E-fähigen Produkten sieht es weit magerer aus. Bisher sind nur einige wenige Hersteller in der Lage, bereits Hardware auszuliefern, die den Extended-Standard unterstützt.

Asus ZenWiFi Pro ET12 Bei Asus findet sich bislang nur ein einziger Wi-Fi-6E-fähiger AP. Der ZenWiFi Pro ET12 soll auf zwölf Streams eine kombinierte Gesamtdatenrate von bis zu 11.000 MBit/s erreichen. Außerdem kann das Gerät laut Hersteller bis zu 560 Quadratmeter und mehr als sechs Zimmer abdecken. Aruba AP-635 Die HPE-Tochter Aruba hat mit dem AP-635 den ersten Campus Access Point der 630er-Serie vorgestellt. Er verwendet Wi-Fi 6E und funkt damit auch im 6-GHz-Netz. Nach Angaben des Herstellers sorgt das für ein besseres HF-Spektrum, weniger überlastete Frequenzen, breitere Kanäle und schnellere Verbindungen. Netgear WAX630E Netgear hat mit dem WAX630E (AXE7800) ebenfalls einen ersten Access Point (AP) im Programm, der den neuen Funkstandard unterstützt. In der Spitze erreicht der WAX630E einen Durchsatz von bis zu 7,8 GBit/s. 0,6 GBit/s stammen aus dem 2,4-GHz-Band, 4,8 GBit/s aus dem 5-GHZ-Band und weitere 2,4 GBit/s aus dem neuen 6-GHz-Band. Die maximale Abdeckung liegt bei 200 Quadratmeter. In diesem Bereich können sich laut Hersteller bis zu 456 Client-Geräte mit dem AP verbinden. Zyxel WAX640S-6E Insgesamt hat Zyxel drei APs angekündigt, die das neue 6-GHz-Funkspektrum nutzen können. Der NWA220AX-6E und der WAX620D-6E sind beide mit einer BandFlex-Antenne ausgestattet, um den Datenverkehr von bestehenden Wi-Fi-5- oder Wi-Fi-6-Netzwerken auf 6 GHz zu verlagern. Flaggschiff WAX640S-6E Dazu kommt das Premium-Modell WAX640S-6E. Nur dieser AP kann simultan in allen drei zur Verfügung stehenden Frequenzbändern funken. Außerdem ist er mit einer smarten Antenne ausgestattet, die ihr Antennenmuster dynamisch anpassen kann, um Kanalstörungen zu verringern und die WLAN-Leistung zu verbessern. Alle neuen APs sind mit einem 4×4-Radio für das 6-GHz-Band sowie RF-Filtern versehen, um Interferenzen zu minimieren und die Reichweite zu vergrößern. Dazu kommen moderne Empfangsfilter, die nach Angaben von Zyxel auch schwach sendende Mobilgeräte empfangen können. Der Hersteller verspricht dank dieser Filter eine Reichweite, die der im 2,4-GHz-Band ähnele. “An Arbeitsplätzen, Schulen und auf dem Campus werden immer mehr Geräte und Anwendungen genutzt, sodass diese Organisationen zunehmend auf hochwertige WLAN-Verbindungen angewiesen sind”, sagt Crowley Wu, Senior Vice President der Zyxel Networking SBU. Kleine Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors benötigten aber trotzdem hohe Geschwindigkeiten, unabhängig vom Ort oder der Anzahl der Nutzer. “Die neuen Wi-Fi-6E-Access-Points verringern die Belastung der WLAN-Netzwerke”, versprecht Wu. Die neuen APs können entweder Standalone oder per Controller (nicht der NWA220AX-6E) sowie über die Nebula-Cloud von Zyxel verwaltet werden. Der Hersteller liefert den WAX640S-6E sowie den WAX620D-6E mit einer einjährigen Nebula-Pro-Pack-Lizenz aus, während der NWA220AX-6E über eine enthaltene Base-Pack-Lizenz verfügt. Zyxel NWA220AX-6E auf Amazon für 294 Euro kaufen Zyxel WAX620D-6E auf Amazon für 578 Euro kaufen

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “ChannelPartner”