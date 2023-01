Wie iOS 16.3 Homepod und Homepod Mini besser macht

Ende nächste Woche kommt zwar ein neuer Homepod in nur leicht verändertem Design auf den Markt, Besitzer eines originalen Homepod von 2018 oder eines Homepod Mini von 2020 profitieren davon, ohne neue kaufen zu müssen. Zusammen mit iOS 16.3 hat Apple die Homepod-Softwareversion 16.3 an alle Homepod- und Homepod-Mini-Geräte ausgegeben, mit weit mehr als die üblichen “allgemeinen Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen”.

Neue Funktionen auch für alte Lautsprecher

In der Tat hat der Homepod seit Version 14.1, die Intercom und mehrere neue Siri-Funktionen hinzugefügt hat, nicht mehr so viele neue Funktionen in einem Update erhalten. Vor allem wird der Homepod 16.3 den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor im Homepod Mini aktivieren, um das Raumklima zu messen. Der schlummernde Sensor wurde schon vor zwei Jahren im Homepod Mini bei Teardowns entdeckt, aber es gedauert, bis Apple etwas damit anstellt.

Außerdem enthält das Update die folgenden neuen Funktionen:

Neu gemasterte Umgebungsgeräusche sind immersiver und können nun zu Szenen, Automatisierungen und Alarmen in der Home-App hinzugefügt werden.

“Wo ist?” auf dem Homepod ermöglicht es nun, Siri nach dem Standort von Freunden und Familienmitgliedern zu fragen, wenn diese ihn mit Ihnen geteilt haben.

Wiederkehrende Home-Automatisierungen können nur mit Ihrer Stimme eingerichtet werden.

Ein Siri-Bestätigungston wird abgespielt, um anzuzeigen, wenn Smart-Home-Anfragen für Zubehörteile abgeschlossen sind, die möglicherweise keine sichtbare Veränderung aufweisen oder sich in einem anderen Raum befinden.

Audio-Tuning optimiert gesprochene Inhalte wie Podcasts für noch mehr Klarheit auf Homepod (2. Generation) und Homepod (1. Generation).

Aktualisierte Lautstärkeregler auf dem Homepod (1. Generation) ermöglichen granularere Anpassungen bei geringerer Lautstärke.



Das Homepod-Update ist seit Dienstag dieser Woche verfügbar, aber es könnte eine Weile dauern, bis es alle Geräte erreicht. Um Ihren Homepod zu aktualisieren, öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts, dann auf Home-Einstellungen und schließlich auf Software-Update. Wenn das Homepod 16.3-Update verfügbar ist, tippen Sie auf “Aktualisieren” und folgen Sie den Aufforderungen. Sobald die Aktualisierung beginnt, erscheint ein weißes, sich drehendes Licht auf der Oberseite Ihres HomePod oder Homepod Mini, bis die Installation des Updates abgeschlossen ist.