watchOS 9.3 mit neuem Zifferblatt, selbstständige Updates ohne iPhone

Während beim iOS 16.3 recht viele wichtige Neuerungen hinzugekommen sind, ist die vergleichbare Liste bei watchOS 9.3 deutlich kürzer: Apple verspricht einige nicht näher erklärte Neuerungen, Fehlerbehebungen und geschlossene Sicherheitslücken in seinen Veröffentlichungsnotizen für die Apple Watch.

Prominent bewirbt der Entwickler das neue Zifferblatt: Zum Black-History-Month, der traditionell im Februar begangen wird, hat Apple ein Mosaik-gestaltetes Zifferblatt in Farben Schwarz, Grün, Rot und Gelb gebracht. Zusätzliche Komplikationen sind dabei nicht möglich, lediglich die Uhrzeit wird in kunstvollen Form, in etwa an den Kubismus erinnernd dargestellt.

Nutzer berichten zudem, dass Apple einen Fehler mit dem Schlaffokus behoben hat. Noch unter watchOS 9.2 verhielt sich die Uhr nicht konsistent mit dem Schlaffokus: Auf dem iPhone wurde der Modus aktiviert, auch im Kontrollzentrum auf der Uhr war der Schlaffokus aktiv, ein dafür vorgesehenes Zifferblatt wurde jedoch nicht eingeblendet. Demnach hat der Reddit-Nutzer sich per Feedback-Formular bei den Entwicklern beschwert und in der Beta-Phase eine Antwort erhalten, der Fehler sei behoben. Zur Info: Einen gesonderten Zifferblatt der Apple Watch fürs Schlafen können Sie nur auf dem iPhone in den Einstellungen “Fokus ‘Schlafen'” einrichten (Einstellungen-App –> Fokus –> Schlafen –> Bildschirme anpassen”.

Sicherheitsfehler behoben

Wie auch bei iOS 16.3 hat Apple in watchOS 9.3 eine Reihe von Sicherheitslücken geschlossen. Die Liste der geschlossenen Lücken ist nur um einen CVE-Eintrag kürzer als bei iOS 16.3: Es sind drei Fehler bei Kernel behoben, jeweils einen Fehler bei den nativen Apps wie Karten, Mail, Wetter und Bildschirmzeit. Dazu kommen zwei berichtigte Webkit-Bugs.

Die watchOS-Updates konnte man bereits vor watchOS 9 ohne iPhone direkt auf der Uhr installieren, Apple hat diese Funktion auf die “subsequent updates”, also auf die Punktupdates beschränkt. Ab watchOS 9 ist das auch mit Haupt-Updates wie beispielsweise das künftige watchOS 10 möglich. Die Bedingungen für ein iPhone-loses Update bleiben vergleichbar: Die Uhr muss bis zu 50 Prozent aufgeladen sein und mit dem Netzwerk verbunden, beim Laden und Installieren soll sie auf der Ladescheibe bleiben. Die entsprechende Einstellung findet sich in der Einstellungen-App unter “Allgemein –> Software-Update”.