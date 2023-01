Temperatur-Sensor im Homepod Mini nutzen

Nach dem Abschluss der Aktualisierung zeigt die Home-App oben auf der Seite eine neue Fläche: Klima. Diese informiert auf einen Blick über die Temperatur im Raum oder die unterschiedlichen Werte im ganzen Haus. Wir messen in unserem Fall auch im Wohnzimmer unterschiedliche Temperaturen, mit den beiden Homepods Mini, die bisher als Stereoanlage dienten und auf einem offenen Regalbrett im Wohnzimmerschrank etwa einen Meter auseinander stehen. Der Unterschied beträgt etwas mehr als ein Grad, bei all unseren bisherigen Messungen. Die Sensoren scheinen also einen systematischen Fehler von mindestens ±0,5 Grad zu haben. Die Abweichung gegenüber der Messung der Wetterstation an der gleichen Wand außerhalb des Schrankes in etwa drei Metern Entfernung beträgt beinahe zwei Grad.