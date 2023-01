Zwei Safari-Seiten auf dem iPad gleichzeitig sehen

Seit macOS El Capitan war es auf dem Mac problemlos möglich: Hatte man in Safari zwei getrennte Fenster aufgemacht, konnte man diese per Split View, einer Fenstermanagement-Funktion, nebeneinander anzeigen. Split View gibt es auf dem iPad genauso lang, doch in den letzten Versionen, insbesondere iPadOS 15 und 16, hat Apple die Bedienung davon verbessert und offensichtlicher gemacht. Gleichzeitig wurde es möglich, Safari auf zwei Fenster aufzuteilen, mit getrennten Tabs.

So öffnen Sie zwei Safari-Fenster in Split View

1. Öffnen Sie Safari auf dem iPad Halyna Kubiv 2. Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen Leiste der App Halyna Kubiv 3. Wählen Sie “Split View”-Option aus Halyna Kubiv 4. Tippen Sie erneut auf Safari-Button Halyna Kubiv

Abseits von der Standardprozedur über Split View (und die drei Punkte) kann man die zweite Webseite in Safari noch auf zwei anderen Wegen einblenden:

Im geöffneten Safari-Fenster mit mehreren Tabs fassen sie den zweiten gewünschten Tab an und ziehen Sie ihn auf die Seite des Bildschirmes. Eine Split-View-Ansicht blendet sich ein. Wenn man das Icon mit zwei aufeinander gestapelten Vierecken länger antippt, erscheinen mehrere Funktionen. Wählen Sie daraus “Neues Fenster”: Der neue Tab wird im neuen Fenster in der Split-View-Ansicht öffnen.