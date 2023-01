A16 vs. Flagship-Android: Apple selbst mit alter CPU besser

Qualcomm hat seinen Snapdragon 8 Generation 2 Ende des Jahres vorgestellt, nun erscheinen auf dem Markt Smartphones, die darauf setzen. Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro wurden beispielsweise Anfang Januar 2023 veröffentlicht. So machen sich die Experten von Geekerwan an die Arbeit, um das neueste Android-Flagship mit Apples A16 und A15 zu vergleichen.

Eine Erklärung zum Verständnis: Die Tester sind vom A16 nicht begeistert. Im Grunde genommen handelt es sich um einen A15 mit recht wenigen Überarbeitungen. Für A16 stellt Apple einen etwas größeren Level-2-Cache (12 MB vs. 16 MB) zur Verfügung, was sich an der Performance der CPU auswirken könnte. Gleichzeitig ist der andere Cache – System Level Cache (SLC) – sogar zurückgegangen, von 32 MB auf 24 MB. Dieser Rückgang wird jedoch durch den Umstieg auf die neuere Generation des Arbeitsspeichers erklärt – LPDDR5, was um 50 Prozent mehr Datendurchsatz bringt. An der GPU dagegen hat sich im Vergleich zum A15 gar nicht geändert.

A16 vs. Snapdragon im Effizienztest

Die Tester haben für ihre Effizienztests die Ergebnisse von Geekbench 5 in der Multicore-Variante mit den Messungen des Stromverbrauchs auf eine zweidimensionale Kurve gelegt. Bei den neueren iPhones waren es lediglich zwei Punkte im Stromsparmodus und bei einer Höchstleistung. Ergebnis: Snapdragon 8 Gen 2 robbt sich allmählich an die Performance des A15 aus dem letzten Jahr heran Da der A16 wenig bis keine Besserungen brachte, ist die Effizienz der beiden Prozessoren im niedrigeren Bereich in etwa vergleichbar. Bei der Höchstleistung hat der A16 die Nase vorn, obwohl der Vorsprung der Konkurrenz nicht mehr so groß ist.

Energieeffizienz Snapdragon 8 Gen 2 vs. A15 Geekwan

A16 vs. Snapdragon im Grafiktest

Das Blatt wendet sich, wenn es um die Grafiktests geht. Die Tester haben GFXBench 5 mit 1440 Bildern pro Sekunde durchgeführt, Snapdragon 8 Gen 2 kommt auf 69.0 Punkte, der A16 – lediglich auf 53.3 Punkte. A15 zum Vergleich hat im gleichen Test 53.6 Punkte erzieht. Der Unterschied zwischen dem A16 und dem neuesten Snapdragon liegt also bei knapp 30 Prozent Performance.

Grafiktest Snapdragon 8 Gen 2 Geekwan

Dies ist nicht durch immensen Stromverbrauch beim Test kompensiert: Snapdragon 8 Gen 2 verbraucht dabei 8,60 Watt, das iPhone 14 Pro – vergleichbare 7,88 Watt.

Grafiktest und Effizienz: Snapdragon 8 Gen 2 vs. A15, A16 Geekwan

A16 vs. Snapdragon im Batterietest

Wenn es um den Batterietest geht, haben die Tester vorbildlich gehandelt: Um die gleiche Nutzung auf allen Smartphones zu erzielen, haben sie einen Handroboter gebaut, der zur gleichen Zeit die gleichen Taps ausgeführt hat. Getestet wurde mit dem eingeschalteten 5G-Netzwerk und mit 300 Nits Helligkeit. Der Gewinner wurde Redmi K50 mit dem Snapdragon 8+, das Smartphone hat 8:14 Stunden ausgehalten. Allerdings hat das Handy den größten Akku von allen – 5000 mAh. Xiaomi 13 mit 4500 mAh Akku kommt im gleichen Test auf 8:08 Stunden, das iPhone 14 Pro Max mit einem kleineren Akku (4323 mAh) hat sich lediglich drei Minuten früher ausgeschaltet und kommt im Test auf 8:05 Stunden.

Batterietest iPhones vs. Android Geekwan

Der Batterietest macht deutlich, warum Apple keine harten Zahlen zu seinen iPhone-Akkus nennt: Obwohl die Tester sich die Mühe gemacht haben, und absolut gleiche Testbedingungen verschafft haben, vergleicht man trotzdem Äpfel mit Birnen. Alle sieben Smartphones im Test haben unterschiedliche Akkukapazitäten, dazu unterschiedliche Displaygrößen. Dies macht einen direkten Vergleich fast schon unmöglich. So kommt zum Beispiel Xiaomi 13 Pro mit etwas größerem Akku (4820 mAh) auf “nur” 7:22 Stunden im Test, zum Vergleich – Xiaomi 13 mit 4500 mAh auf 8:08 Stunden. Die beiden unterscheiden sich vor allen an der Displaygröße, das Xiaomi 13 Pro hat eine Bildschirmdiagonale von 6,73 Zoll, das Xiaomi 13 misst 6,36 Zoll in der Diagonale. Bei den iPhones ist das Bild umgekehrt: Das größere iPhone 14 Pro Max läuft um eine Stunde länger als das iPhone 14 Pro. Bei den beiden unterscheidet sich die Batterie um fast 1000 mAh.

Fazit

Vor allem im Bereich Grafik hat die Konkurrenz Apple ein- und manchmal überholt. Hier zeigt sich, dass die Entwicklung der mobilen Chips in den letzten Jahren sich intensiviert hat. Während das iPhone X die Vergleiche mit den Laptop-Chips normalisiert hat, werden immer mehr die mobilen GPUs mit Nvidia-Grafikkarten verglichen. So kommt Snapdragon 8 Gen 2 in etwa auf die Performance von GTX1080 – einer Desktop-GPU.