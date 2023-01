iPhone 15 (Pro) womöglich mit Wi-Fi 6E

Die Analysten von Barclays Blayne Curtis und Tom O’Malley sagen im kommenden iPhone den neuen Wi-Fi-Standard 6 Extended, kurz Wi-Fi 6E voraus. Das berichtet Macrumors, der die Notiz vorlag.

Die Analysten spezifizieren jedoch nicht, ob alle vier Modelle des iPhone 15 den neuen Standard eingebaut bekommen oder nur die Pro-Modelle. Für Apple ist es üblich, die “interessanteren” Funktionen wie Dynamic Island oder Pro Motion für die Pro-Modelle vorbehalten und erst in den späteren Versionen auf die Standard-Modelle zu bringen. Allerdings hat sich der Hersteller dazu entschieden, 5G-Modems gleich von Anfang an in alle iPhones 12 einzubauen.

Lesetipp: Warum sich das Warten auf das iPhone 15 (Pro) lohnt

Wi-Fi 6E ist derweil im Apple Portfolio auf den iPads Pro 11 und 12,9 Zoll verfügbar, auf den neuen Macbooks Pro 14 und 16 Zoll und auf dem Mac Mini. iPads Pro kamen im Oktober 2022 auf den Markt, die neuen Macs erst diese Woche. So ist es logisch, dass Apple den neuen Standard in sein profitabelstes Gerät – das iPhone – einbauen wird.

Wi-Fi 6E funkt zusätzlich zu den üblichen Frequenzen von 2,4 GHz und 5 GHz noch im Bereich von 6 GHz. Das erlaubt weniger Interferenzen, mehr Geschwindigkeit und niedrigere Latenzen. Apple hat bereits einen Ratgeber veröffentlicht, wie das Netzwerk einzustellen ist, damit die Wi-Fi-6E-fähigen Geräte optimal funktionieren.

Für ein solches Netzwerk ist ein passender Router die Grundvoraussetzung, eine Marktübersicht davon haben wir hier erstellt.

Aktuell bester Preis: Fritzbox 4060