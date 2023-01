Apple ändert Preise für Inzahlungnahme: mehr für iPads, weniger für iPhones

Apple hat auf seiner Seite für Inzahlungnahme der genutzten Produkte Preise für bestimmte Modelle angepasst. Zuerst haben das die Kollegen von 9to5mac bemerkt. Auch in Deutschland haben sich die Preise für von Apple in Zahlung genommene iPhones, Macs und iPads geändert, allerdings etwas anders als in den USA.

Für iPhones gibt Apple ab Januar 2023 im Vergleich mit Dezember 2022 etwas weniger Geld für die neueren Modelle. Eine Faustregel hier: je teurer das Gerät, desto größer der Preisunterschied. So könnte man für ein iPhone 13 Pro Max noch vor wenigen Wochen 730 Euro bei Apples Inzahlungnahme bekommen, jetzt sind es nur noch 650 Euro. Beim iPhone 12 Pro Max hat sich der Preis gar um 85 Euro reduziert: von 540 auf 455 Euro. Interessanterweise haben sich das iPhone 8 Plus und das iPhone XS bei Apple im Wert erhöht, für ein iPhone XS bekommt man nun zehn Euro mehr: 180 statt 170 Euro. Beim iPhone 8 Plus zahlt Apple jetzt fünf Euro mehr darauf.

Modell Höchstpreis Dezember 2022 Höchstpreis Januar 2023 Änderung iPhone 13 Pro Max 730 € 650 € -80,00 € iPhone 13 Pro 630 € 575 € -55,00 € iPhone 13 480 € 460 € -20,00 € iPhone 13 Mini 390 € 370 € -20,00 € iPhone 12 Pro Max 540 € 455 € -85,00 € iPhone 12 Pro 460 € 395 € -65,00 € iPhone 12 345 € 335 € -10,00 € iPhone 12 Mini 290 € 280 € -10,00 € iPhone SE (2. Generation) 130 € 115 € -15,00 € iPhone 11 Pro Max 345 € 330 € -15,00 € iPhone 11 Pro 325 € 275 € -50,00 € iPhone 11 245 € 240 € -5,00 € iPhone XS Max 200 € 190 € -10,00 € iPhone XS 170 € 180 € 10,00 € iPhone XR 170 € 170 € 0,00 € iPhone X 135 € 130 € -5,00 € iPhone 8 Plus 115 € 120 € 5,00 € iPhone 8 75 € 75 € 0,00 € iPhone 7 Plus 65 € 50 € -15,00 € iPhone 7 50 € –









Macbook Pro 790 € 740 € -50,00 € Macbook Air 420 € 445 € 25,00 € Macbook 100 € 105 € 5,00 € iMac Pro 700 € 625 € -75,00 € iMac 500 € 425 € -75,00 € Mac Pro 1.390 € 1.190 € -200,00 € Mac Mini 240 € 265 € 25,00 €







iPad Pro 545 € 555 € 10,00 € iPad Air 255 € 255 € 0,00 € iPad 195 € 205 € 10,00 € iPad Mini 270 € 270 € 0,00 €







Apple Watch Series 7 180 € 175 € -5,00 € Apple Watch Series 6 130 € 120 € -10,00 € Apple Watch SE 70 € 65 € -5,00 € Apple Watch Series 5 95 € 85 € -10,00 € Apple Watch Series 4 45 € 45 € 0,00 €

Bei Macs ergibt sich eine gemischte Situation: Für ein Macbook Pro rechnet Apple 50 Euro weniger an, für ein Macbook Air – 25 Euro mehr. Der Mac Pro hat sich mit seinem hohen Preis bei Apple am meisten verbilligt – um 200 Euro.

Die iPads bleiben entweder auf dem alten Preisniveau wie die iPads Air und iPads Mini, für die iPads Pro und iPads zahlt Apple zehn Euro mehr. Die meisten Apple Watches haben etwas an ihren Marktwert zumindest bei Apple verloren, die meisten Modelle um fünf bis zehn Euro. Für die Apple Watch Series 4 gibt der Hersteller nach wie vor 45 Euro zurück.

Die genannten Preise sind jeweils die maximalen, die Apple nur zahlt, wenn das Gerät im bestmöglichen Zustand ist. Erst nach Prüfung eines eingesandten Produktes legt Apple den endgültigen Rücknahmepreis fest.

