Benq PD3220U – Eleganter 4K-Bildschirm für Macs

Großer 32 Zoll 4K Bildschirm mit großem DCI-P3 Farbraum und nur kleinen Schwächen Unsere Wertung Pro sehr gute Bildqualität, großer Farbraum, sehr viele Anschlüsse, schlanker Rahmen Kontra keine Hardwarekalibrierung, schwache Helligkeitsverteilung Fazit Bei einem Preis von 1149,- Euro bekommt man viel Leistung, 4K auf 32 Zoll mit der Farbraumabdeckung von 95% DCI-P3 und 100% Rec.709 bieten nur wenige Mitbewerber. Das schlanke Design erfreut den Anblick ebenso, wie das angenehme Bild beim Blick auf die Bildfläche. Kreative Arbeit macht somit Spaß, weil sie nicht stresst. Der PD3220U ist ein empfehlenswerter Monitor für alle Medienschaffende, die auf einen Monitor mit dem größeren AdobeRGB-Farbraum verzichten können und dadurch Geld sparen möchten.

Reichhaltige Ausstattung

Beim Aufstellen fallen der Lieferumfang, der stabile Fuß und der schlanke Rahmen auf. Die unaufdringliche Formensprache mit dem Fuß im dunklen Silber und das fast schwarze Gehäuse passen sehr gut zum Mac. Der schlanke Rahmen ist aber nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch, wenn man zwei PD3220U nebeneinanderstellen möchte. Ein Szenario, das für die Zielgruppe der “Content Creator” nicht ungewöhnlich ist.

Anschluss an den Mac findet der PD3220U über Thunderbolt 3, zum Laden von Macbooks liefert der Anschluss 85 Watt und Power Delivery. Der eingebaute Hub bietet einen weiteren Thunderbolt-3-Anschluss, zwei HDMI-2.0-Eingänge, einen DisplayPort 1.4, zwei USB 3.1 Typ A und einen USB 3.1 Typ C. Damit gibt es genug Möglichkeiten, einen weiteren PD3220U, Laufwerke und Eingabegeräte anzuschließen.



Eine Besonderheit von Benq ist der mitgelieferte Hotkey-Puck, eine kleine kabelgebundene Fernbedienung mit programmierbaren Tasten. Den Drehregler kann man so praktischerweise als Lautstärkeregler für die eingebauten Lautsprecher einsetzen und die drei Tasten zum Umschalten der Farbräume. Der Hotkey Puck ist aber keine Spielerei, sondern sehr wichtig, denn die Tasten am Monitor selbst sind versteckt auf der Rückseite. Weitere Beigaben zum Lieferumfang sind vier Anschlusskabel für HDMI, Thunderbolt, DisplayPort zu miniDisplayPort und USB für den Hub, wenn man den Monitor nicht über Thunderbolt 3 anschließt.

Das verspricht das Display

Das moderne IPS-Display ist auf die Arbeit für Video- und Internetinhalte ausgelegt. Der Farbraum entspricht 100% Rec.709 für Video, 100% sRGB und 95% DCI-P3 für Medienbearbeitung. Der PD3220U wird kalibriert mit entsprechendem Protokoll ausgeliefert. Eine Eye-Care Technologie soll durch Reduzierung des Blauanteils die Augen schützen.

Wir haben das Display mit der Spyder-Monitor-Qualitätsanalyse von Datacolor nachgemessen. Bei Farbumfang, Kontrast und Farbtreue erreicht der PD3220U Bestwerte. Seine Schwäche liegt in der Helligkeitsverteilung über die Bildschirmfläche, die Ecken sind bis zu 15 Prozent dunkler als die Mitte. Bei großen Bildschirmen leider häufiger anzutreffen.

Um den PD3220U optimal auszurichten, verfügt der Fuß über eine 150-mm-Höhenverstellung, sowie Neigen (- 5 Grad hoch/ -2 Grad runter) und Drehen (30 Grad rechts/links). Zusätzlich lässt er sich in den sogenannten Pivot-Modus um 90 Grad drehen.

Der Hotkey Puck ist eine sehr praktische Fernbedienung mit programmierbaren Tasten. Zum Beispiel um auf Knopfdruck den Farbraum oder die Lautsärke zu ändern.

Einfach zugänglich sind an der Seite die Anschlüsse für USB-A, USB-C und Kopfhörer,

Der Praxischeck

Ob am Mac Studio oder am Macbook Air, der PD3220U hatte keine Probleme mit der nativen und den skalierten Auflösungen. Die Textdarstellung ist sehr scharf und stundenlanges Arbeit am Monitor ist kein Problem. Hier dürfte auch die Eye-Care Technologie helfen. Was der eingebaute Hub leistet, haben wir mit einem Thunderbolt-3-SSD-Laufwerk von OWC ausprobiert. Direkt am Macbook Air M1 angeschlossen liegen die Datenraten bei 1733 MB/s beim Schreiben und 2486 MB/s beim Lesen.

Am PD3220U angeschlossen sind es 999 MB/s beim Schreiben und 2455 MB/s beim Lesen.

Eine Beigabe ist die Software Display Pilot, die ein paar nette Extras bietet. Beispielsweise das Umschalten des Farbmodus, Einstellung von Helligkeit und Kontrast sowie einer Möglichkeit der Angleichung des Farbmodus zwischen Macbook und dem PD3220U. Weitere Optionen betreffen die Aufteilung der Anzeige in Bereiche, das ist so ähnlich, wie wenn man mehrere Monitore simuliert und eines Druckassistenten, der die Papiergröße auf dem Bildschirm anzeigt. Sehr praktisch sind die drei gut erreichbaren Anschlüsse für Kopfhörer, USB-C und USB-A an der Seite.