Mac Mini M2 Pro – Kleiner Profi-Mac in der Praxis

Eines darf man dabei nicht vergessen: Dieser Mac Mini ersetzt in erster Linie den letzten Intel-Mini, den Apple seit 2018 quasi unverändert im Programm hatte. Mit seinem Sechskern-Core i5 der achten Generation war er inzwischen hoffnungslos veraltet. Allerdings konnte er bereits 64 GB RAM adressieren, was der M1 Mac Mini bislang nicht konnte. Daran ändert der M2 Pro im Mac Mini leider auch nicht viel. Hier ist bei 32 GB RAM Schluss. Wer mehr will, muss also zum Mac Studio greifen.

Wir bekommen zum Test die M2-Pro-Variante mit 12 CPU- und 19 GPU-Kernen, sowie 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher. Im Apple Store ruft der Mac-Hersteller für diese Ausstattung satte 2.124 Euro auf. Wir sind gespannt, wie sich der dieser Kraftzwerg in der Praxis schlägt.

Schnittstellen

Dank der Thunderbolt- und des HDMI-Ports lassen sich nun drei Monitore gleichzeitig an den Mac Mini anschließen Apple

Am Design ändert sich nichts, der Mac Mini bleibt ein flaches Quadrat aus Aluminium und Plastik mit schicken abgerundeten Kanten. Leider gibt es selbst die Pro-Variante nicht im schicken Space-Grau, wie es noch beim Intel-Modell der Fall war. Man muss sich mit dem altbekannten Silber zufriedengeben.

Im Vergleich zum M1-Mac Mini hat Apple dem Pro-Modell jedoch deutlich mehr Schnittstellen spendiert und diese sogar weiter verbessert. Statt zwei gibt es nun vier Thunderbolt-4-Ports, die alle einen Monitor antreiben können. Mit der HDMI-Schnittstelle wären theoretisch fünf Monitore am Mac Mini denkbar, in der Praxis sind es aber nur drei. Hier begrenzt der Videospeicher die Anzahl. Dieser geht wegen der Unified-Memory-Architektur ja vom verfügbaren Hauptspeicher ab. Drei Monitore reichen dennoch für einen ordentlichen Arbeitsplatz im Ton- oder Videostudio aus, zumal man zwei 6K-Displays gleichzeitig anschließen kann und dazu noch ein 4K-Display per HDMI. Apropos HDMI: Endlich setzt Apple auf den HDMI-Standard 2.1. Hier sind Auflösungen bis zu 8K in 60 Hz möglich. Ein Novum bei Apple und der Mac Studio kann das nicht. Auch neu: Schließt man einen 4K-Monitor an per HDMI an, sind Bildraten von bis zu 240 Hz möglich. So etwas ist bislang nur im High-End-Gaming-Bereich bekannt (und sinnvoll), und 4K-Monitore, die diese hohe Wiederholrate unterstützen, kann man derzeit noch an einer Hand abzählen.

Will sich Apple damit im Gaming-Bereich besser aufstellen? Das wäre durchaus denkbar.

Der M2 Pro im Detail

Die wichtigste Neuerung ist aber der M2-Pro-Chip im Mac Mini. Standardmäßig kommt eine binned Version mit 10 CPU- und 16 GPU-Kernen zum Einsatz. Optional gibt es 12 CPU- und 19 GPU-Kerne. 19? Richtig gelesen, diese ungerade Zahl kommt einem schon komisch vor, doch das dürfte einen cleveren Grund haben, den Apple allerdings nicht offiziell bekannt gibt. Der Hintergrund: Mit dem M1 Ultra im Mac Studio, der bis zu 64 GPU-Kerne bereitstellt, fand man in der Praxis heraus, dass die M1-GPUs nicht besonders gut skalieren. Der Leistungsgewinn schrumpfte mit jedem weiteren Kern zusammen. Die 64-Kern-Version brachte bei weitem nicht den Leistungszuwachs, den man gegenüber der 48-Kern-Version erwartet hätte. Das war ein systembedingtes, technisches Dilemma. Vermutlich hatte Apple tatsächlich vor, dem M2 Pro 20 GPU-Kerne zu spendieren, doch stattdessen entschloss man sich, den Platz des 20. Kerns für Optimierungen zugunsten einer besseren Skalierung zu nutzen. Wie gut diese Maßnahme in der Praxis wirkt, werden wir allerdings erst am M2 Max (38 GPU-Kerne) und M2 Ultra (seitens Apple noch nicht angekündigt, vermutlich 76 GPU-Kerne) ablesen können.

Das Dilemma mit der schwachen Skalierbarkeit dürfte auch dazu geführt haben, dass Apple den noch ausstehenden Mac Pro mit einer Vierfach-CPU (“M2 Extreme” theoretisch mit bis zu 80 GPU-Kernen) abgesagt hat. Er wird wohl “nur” einen M2-Ultra-Chip bekommen.

Auch bei den CPU-Kernen gibt es ein Novum. Es bleibt bei acht P-Cores (Performance Cores), die zwei zusätzlichen Kerne sind E-Cores (Efficiency Cores). Im Test stellte sich heraus, dass die Leistung der E-Cores deutlich verbessert wurde, ohne dass diese wesentlich mehr Strom verbrauchen würden. Damit kann ein Mac (vor allem, wenn er akkubetrieben ist) viel länger auf die E-Cores zurückgreifen und Strom sparen, bevor der je – nach Anforderung – dann doch die P-Cores anwerfen muss. Letztlich ist das also eine Maßnahme zum Stromsparen, was bei einem Desktop-Mac, wie dem Mac Mini nicht ganz so relevant sein dürfte. Aber Stromsparen ist ja heutzutage immer eine gute Idee.

Die P-Cores wurden allerdings auch verbessert, was wir am Single-Core-Benchmark ablesen können. Dieser erreicht in unserem Test etwa 11 Prozent mehr Leitung im Vergleich zum M1.

Verbessertes thermisches Management

Die Modelle mit M2-Pro-Chip stattet Apple mit einem größeren Kühlkörper aus. Luke Miani

Nach wie vor basiert der M2 auf dem 5-Nanometer-Fertigungsprozess, in dem auch schon der M1 gefertigt wurde. Der kleinere 3-Nanometer-Prozess lässt noch auf sich warten und wird vermutlich erst 2024 aus den Hallen des taiwanischen Herstellers TSMC in neue Macs gelangen.

Mehr Geschwindigkeit und mehr Funktionen bei gleicher Strukturbreite ist aber nicht ohne zusätzlichen Stromverbrauch machbar. Und der M2 Pro braucht tatsächlich mehr Strom und benötigt daher ein besseres thermisches Management als der M1. Schaut man genauer auf die Spezifikationen, erkennt man, dass der Mac Mini mit M2-Pro-Chip genau 100 Gramm schwerer ist, als die Varianten mit M2-Chip. Das deutet auf bessere Kühlkörper und/oder Lüfter hin. Und tatsächlich, der Youtuber Luke Miani wagte als einer der ersten einen Blick ins Innere und der zeigt, dass Apple tatsächlich eine bessere Kühlung eingebaut hat. Der Kühlkörper ist deutlich länger als bei den kleineren Modellen.

APSI Bench Langzeit-Test

Selbst nach 20 Minuten Volllast bleibt die CPU-Leistung des M2 Pro unbeeindruckt bei fast 100 Prozent. Thermal Throttling findet nicht statt . André Martin

Wir gehen der Sache in der Praxis nach und lassen den Long-Term-Load das Benchmarks “APSI-Bench” laufen. Selbst nach 20 Minuten Volllast aller CPU-Kerne bleibt die Leistung bei 99 Prozent und der Lüfter ist mit etwa 1900 U/min kaum hörbar. Das thermische Management ist Apple offensichtlich gut gelungen.

Nach etwa 10 Minuten steigen die Temperaturen fast aller Kerne auf über 90 Grad, wie uns das Tool TG Pro verrät. Dennoch bleiben die Lüfter mit unter 2000 U/Min quasi unhörbar. André Martin

Die Temperaturen lassen wir währenddessen mit dem Tool “TG Pro” anzeigen. Sie steigen beim M2 Pro auf deutlich über 90 Grad und gehen damit etwas höher, als beim M1. Apple ist also einen Kompromiss eingegangen: Zugunsten der besseren Leistung dürfen die Chips heißer werden, bekommen aber eine leistungsfähigere Kühlung spendiert, die im Notfall besser eingreifen kann, aber normalerweise unhörbar bleibt. Echtes Thermal Throttling können wir im Test – so sehr wir uns auch anstrengen – nicht provozieren.

Benchmarks – Geekbench und Co.

Die Standard-Benchmarks wie Geekbench 5 oder Cinebench 23 zeigen eine verbesserte CPU-Leistung, die zwischen 15 und 20 Prozent über der des M1 Max liegt. Der M1 aus dem Mac Mini wird mit bis zu 2,4-facher GPU-Leistung (im Geekbench Compute-Test) deklassiert. Die 19 GPU-Kerne arbeiten also auf hohem Niveau. Der M1 Max mit seinen 32 GPU-Kernen setzt sich zwar noch deutlich ab, aber der M2 Pro holt hier auf. Die verbesserte Skalierbarkeit zeigt offensichtlich Wirkung. Im 3D-Mark erreichen die 19 GPU-Kerne des M2 Pro immerhin 65 Prozent der Leistung der 32 GPU-Kerne des M1 Max. Rein rechnerisch dürften sie hier nur 59 Prozent erreichen.

Praxistests – iMovie, Xcode, Handbrake

Auch in unseren Praxistests messen wir einen Leistungszuwachs zwischen 15 und 20 Prozent der CPUs. Besonders stark fällt der Unterschied beim Videokodieren ins Apple ProRes-Format auf. Beim Export eines fünf Minuten langen 4K-Videos aus iMovie kann die Media Engine des M2 Pro glänzen und hängt den M1 mit einer dreimal besseren Zeit locker ab. Der M1 Max hat die Media Engine allerdings auch an Bord und die läuft hier offensichtlich sogar noch schneller. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Transkodieren mit Handbrake. Hier schlägt der M2 Pro sogar den M1 Max um 20 Prozent. Eine imposante Leistung.

Auch Software-Entwickler dürften sich über den Leistungszuwachs des M2 Pro freuen. In unserem Xcode-Projekt schlägt der M2 Pro sogar den M1 Max mit gut zwei Sekunden Vorsprung. Wer seinen Quellcode zig mal pro Tag neu kompilieren muss, wird das sicher spüren.

Fazit

Besonders beim Bearbeiten von Video bringt der M2 Pro mehr Leistung auf die Straße und übertrifft sogar den M1 Max in einigen Bereichen. Dennoch bleibt die Frage: Mac Mini oder Mac Studio? Der günstigste Mac Studio liegt mit 2.300 Euro nicht weit entfernt. Dort bekommt man allerdings nur einen Chip der vorherigen Generation (M1 Max), jedoch mit mehr Grafikkernen (24), doppelt so viel RAM-Speicher (32 GB), aber nur 512 GB SSD. Rüstet man diesen Mac Studio auf 1 TB auf, liegt er bei 2.530 Euro, also 400 Euro höher als unser Mac Mini. Ob sich dieser Aufpreis in der Praxis lohnt, muss jeder für sich entscheiden.

Aktuell bester Preis: Mac Mini M2 Pro 10-Core CPU, 16-Core GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD