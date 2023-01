iFixit testet: Was taugen Apples Reparaturanleitungen?

Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Wenn ein neues Apple-Gerät auf den Markt kommt, wird es von iFixit zerlegt und auf seine Reparierbarkeit bewertet. Etwas unorthodox verhält es sich mit den neuen Macbook Pro mit M2-Pro- und M2-Max-Chips: Die beiden Laptops, die Apple überraschend im Januar vorgestellt hat, unterscheiden sich im Inneren kaum von ihren Vorgängern – ein neues Video und eine neue Anleitung sind deshalb praktisch irrelevant.

Macbook Pro M2 Pro im Test

Als Experten im Zerlegen und wieder Zusammensetzen von Elektronik hat sich iFixit stattdessen genauer angeschaut, wie intuitiv Apples eigene Reparaturanleitungen sind, die das Unternehmen nicht zuletzt auf Druck der Right-to-Repair-Bewegung und inzwischen auch gesetzlicher Vorgaben im Rahmen seines Selbstreparaturprogramms veröffentlicht hat. Ursprünglich Ende 2021 in den USA gestartet, ist es seit Anfang Dezember 2022 auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern möglich, Ersatzteile und das nötige Werkzeug für eine Vielzahl von Apple-Geräten direkt von Apple zu beziehen und defekte Geräte selbst zu reparieren.

Viel Kritik, aber auch viel Lob für Details

Auch wenn iFixit die Einführung des Selbstreparatur-Service ursprünglich gelobt hat, bleib es nicht ohne Kritik. Bereits im August 2022 schrieb iFixit so etwas wie einen Brandbrief, dass Apple Kund:innen mit seinen überdimensionierten Reparaturanleitungen von der Selbstreparatur vermutlich abschrecken: 162 Seiten fasst die offizielle Anleitung, die von iFixit lediglich 26 Schritte. Und an dieser Kritik hat sich seitdem nichts geändert: Die Reparaturanleitung ist genauso lang und erschlägt einen förmlich.

Auch gibt es weiterhin Kritik für Teile, die per Seriennummer an die Hauptplatine gebunden sind. Manche Komponenten müssen nach dem Austausch erst nach einem Telefonat mit Apple aktiviert werden, damit das reparierte Macbook wieder funktioniert.

Zudem verwendet Apple der Meinung von iFixit nach immer noch zu viele verschiedene Schrauben. Im Macbook sind es mehr als ein Dutzend, manche davon unterscheiden sich nur marginal in der Länge und erschweren daher unnötig die Reparatur.

Es hagelt jedoch nicht nur Kritik, auch Lob gibt es, wenn auch hauptsächlich für Details. iFixit weist darauf hin, dass Apples Anleitung sehr genau und sehr detailliert ist, was es auch Anfängern erlauben dürfte, Geräte reparieren, ohne sie zu beschädigen. Daneben gibt es viele hilfreiche Tipps: beispielsweise soll man bei der Systemeinrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt den Deckel schließen, damit der Winkelsensor des Deckels nicht beschädigt wird. Lässt man den Deckel in diesem Schritt geöffnet, muss man ein neues Teil bestellen – übrigens eins der Teile, die per Seriennummer mit der Hauptplatine verschmolzen sind.

Zu guter Letzt lobt Apple für winzig kleine Abstandhalter, die bei Reparaturkits mitgeliefert werden, damit das Macbook hinterher nicht nur einfach zusammengesetzt werden kann, sondern auch alle Ecken und Kanten perfekt positioniert sind – Perfektion bis ins Detail, wie man es von kaum einem anderen Unternehmen kennt.

Das gesamte Video von iFixit können Sie sich auf Englisch auf Youtube ansehen – oder hier unten:

Aktuell bester Preis: Macbook Pro 14″ (2023, M2 Pro, 12-core/19-core, 1 TB)