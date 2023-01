Warum Sie Ihrem Hund keinen Airtag verpassen sollten

Airtags sind unlängst eine der beliebtesten Methoden geworden, Gegenstände zu markieren und im Fall der Fälle verfolgen und finden zu können. Selbes gilt für Hunde: Da die weiß-silbernen Pucks klein und leicht genug sind, um sie am Halsband oder Geschirr zu montieren, sind seit ihrer Einführung unzählige Produkte genau dafür erschienen.

Die Idee ist nachvollziehbar und auch wir führen Sie in unseren Tipps zur Anwendung von Airtags auf. Inzwischen gibt es allerdings unzählige Berichte über Hunde, die ihre Airtags verschluckt haben, zuletzt sogar gesammelt im Wall Street Journal (via Macrumors), weshalb die Lösung vielleicht doch nicht ideal ist.

Dass Hunde gut und gerne auf allem Möglichem herumkauen, sollte Hundehaltern bekannt sein. Entsprechend können auch Airtags mit ihren knapp drei Zentimetern Durchmesser auf dem „Speiseplan“ landen. Ursächlich dafür sind in den meisten Fällen schlechte Befestigungsmöglichkeiten: alles, was locker am Halsband baumelt, kann an einer Kante hängen bleiben und abreißen, aber auch der Hund selbst kommt häufig mit den eigenen Pfoten dran. In anderen Fällen haben Hunde Airtags vom Halsband anderer Hunde abgerissen und dann verschluckt.

Während in der Gebrauchsanweisung zu den Airpods Haustiere an keiner Stelle erwähnt werden, gibt es jedoch genügend Warnhinweise für Haushalte mit Kindern: Von Kindern fernhalten, nicht verschlucken, beim Verschlucken Arzt aufsuchen. Doch was für Kinder gilt, sollte auch für Haustiere gelten, sagt der gesunde Menschenverstand.

Und während Apple in der offiziellen Dokumentation nach wie vor nichts zu Haustieren sagt, bemerkte Kaiann Drance, Vizepräsidentin des weltweiten iPhone-Marketings bei Apple, in einem Interview gegenüber Fast Company, dass Airtags dafür gedacht sind, Gegenstände zu tracken und nicht Haustiere – oder Kinder.

Wenn Sie Ihren Hund also weiterhin mit einem Airtag bestücken wollen, achten Sie zumindest darauf, dass Sie eine Airtag-Halterung kaufen, die nicht einfach so am Halsband oder Geschirr baumelt und robust ist. Auf den ersten Blick fallen uns bei Amazon etliche Ausführungen in Silikon ins Auge, die einen Airtag definitiv nicht ausreichend schützen. Wir würden eher zu Modellen wie dem von Jiarui greifen, die zwar nicht besonders schön, dafür aber mit Schrauben gesichert sind.

