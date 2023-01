Apple Watch offizielle Ausstattung für Welt-Surfliga

Apple Watch Ultra und Apple Watch Series 8 werden ab nun die Sportler der Welt-Surfliga bei Wettbewerben begleiten. Das teilt der Veranstalter auf seinem Portal mit (via 9to5mac).

Die Apple Watch soll vor allem ein technisches Problem während der Fahrten der einzelnen Sportler lösen: Bislang haben sie sich auf die Ansagen der Schiedsrichter am Strand oder an die Display-Anzeigen orientiert. Während der Fahrt, insbesondere wenn die Wellen und der Wind recht laut sind, mussten die Sportler zuweilen raten, wie genau die Anweisungen lauten und was der aktuelle Stand des Wettbewerbs ist.

Mit der Uhr auf Kurs bleiben

Mit der offiziellen WSL-App, die bereits auf den einzelnen Apple Watches geladen ist, wird das Problem gelöst: Die Cellular-Modelle gewähren eine Echtzeitverbindung mit dem eigenen WSL-System. Die Wettbewerber erhalten so den aktuellen Punktestand und Hinweise zu den einzelnen Fahrten. Die App wurde zwei Jahren lang getestet und wird nun mit Apple Watch Ultra und Series 8 offiziell bei den nächsten Surf-Wettbewerben der Welt-Surfliga verwendet.

Interessant ist, dass die WSL-App für die Apple Watch zu den sogenannten Custom-Apps gehört. Diese sind nicht im App Store für alle zugänglich, sondern werden im Unternehmen, in diesem Fall beim Sportverein, durch die Systemadministratoren verteilt. Auf seinem Developer-Portal bewirbt Apple eine solche Möglichkeit für iPhone, iPad und Mac, die Erwähnung von der Apple Watch fehlt bislang. Man kann sich jedoch leicht vorstellen, dass nach einem erfolgreichen Test einer Surf-App Apple eine solche Möglichkeit für alle angemeldeten Firmen im Apple Business Manager zur Verfügung stellen wird, beispielsweise mit watchOS 10.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8 41 mm GPS