Ladenhüter? 15 Prozent Rabatt auf iPhone 14 Plus

(Update: Kurz nach Erscheinen des Artikels hat Amazon den Preis wieder leicht angehoben auf 1036 Euro)

Ob ein neues iPhone-Modell besonders erfolgreich ist, kann man anhand seiner Verfügbarkeit und an der Höhe der Rabatte abschätzen. Das neue iPhone 14 Plus scheint demnach kein echter Renner zu sein, wie beide dieser Symptome zeigen: Während das iPhone 14 Pro kurz vor Weihnachten komplett ausverkauft war, war das neue iPhone 14 Plus immer verfügbar. Auch bei den Preisen im Einzelhandel gab es schon kurz nach Erscheinen eine Entwicklung nach unten: Das große Modell ist mit immer ansehnlicheren Rabatten zu haben. So kostet aktuell das iPhone 14 Plus in Mitternacht mit 128 GB bei Amazon nur 975 Euro – das sind 15 Prozent auf den Preis im Apple Store.

Das iPhone 14 Plus ist eine komplett neue iPhone-Variante und ist im Prinzip ein größeres iPhone 14: Geboten wird ein 6,7- statt 6,1-Zoll-Display mit höherer Auflösung. Ein derart großes Display war bisher den Pro-Max-Modellen vorbehalten und ist vor allem in den USA und Asien beliebt. Eine Mini-Version wie bei den Vorgängergenerationen 12 und 13 gibt es dagegen nicht mehr. Gegenüber dem iPhone 14 kostet das Plus 150 Euro mehr, was offenbar vielen deutschen Kunden zu viel ist. So entspricht der Preis von 1149 Euro dem des alten iPhone 13 Pro.

Das iPhone 13 Mini, das Ende 2022 keinen Nachfolger bekommen hat, erfreut sich dagegen offenbar großer Beliebtheit. So gibt es aktuell eher selten hohe Preisnachlässe. Aktuell gibt es das iPhone 13 Mini etwa bei Amazon mit mäßigen 9 Prozent Rabatt.

