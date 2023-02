EU will Tech-Riesen für Infrastruktur zur Kasse bitten

Der Vorteil des Internets, wie wir es kennen: Alle Datenpakete werden gleich behandelt und keines benachteiligt. Der Nachteil des Internets, wie wir es kennen: Alle Datenpakete werden gleich behandelt und keines bevorzugt. Die Folgen daraus: Das Netz ist nie schnell genug, aber immer zu löchrig, der Ausbau der Infrastruktur ein permanentes Projekt und Flickwerk.

Die EU-Kommission will laut eines Berichts von Bloomberg nun Wege ausloten, wie man die Unternehmen, die am meisten von einem reichweitenstarken und schnellen Mobilfunknetz profitieren, an dessen Pflege und Ausbau finanziell mit einem “fairen Anteil” beteiligen kann. Das diskutiert die Legislative auch mit der Industrie, konkret mit Unternehmen wie Alphabet, Netflix und Apple. Der erste Entwurf sieht vor, dass die Tech-Riesen einen Fonds gründen, der sich am 5G-Netzausbau finanziell beteiligt, es sei aber auch eine verpflichtende Zahlung an Telekomunternehmen im Gespräch.

Diese hatten in den letzten Monaten und Jahren immer vehementer eine finanzielle Beteiligung der Profiteure schneller und gut ausgebauter Netze gefordert. Bis aus dem Entwurf eine Vorlage werden könnte, die dem EU-Parlament zur Abstimmung vorgelegt wird, fließen aber noch viele Pakete den großen Datenfluss hinunter.