So schauen Sie Apple TV+ kostenlos

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Sendungen auf Apple TV+ kostenlos anzusehen. Apple bietet zeitlich begrenzte Testversionen an (siehe unten), und der Dienst ermöglicht es Ihnen auch, die erste Folge vieler Sendungen kostenlos anzusehen. Aktuell gibt es mehrere Dutzend Episoden, die Sie ohne Abo ansehen können, darunter die ersten Folgen von “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “See”, “Trying” und mehr.

Apple-Angebote

Apple bietet verschiedene Testangebote an, mit denen Sie Apple TV+ ausprobieren können, bevor Sie ein Abonnement abschließen.

Leider ist keines dieser Angebote verfügbar, wenn Sie oder Ihre Familie bereits ein kostenloses Jahresabo von Apple TV+ abgeschlossen haben, als der Dienst eingeführt wurde.

Nach Ablauf des Testzeitraums beginnt sofort das Abonnement für 6,99 Euro pro Monat – aber Sie können bei Bedarf auch schnell wieder kündigen.

Apple TV+ 7 Tage lang kostenlos nutzen

Wenn Sie eine Sendung sehen möchten und viel Zeit haben, können Sie Ihre kostenlose siebentägige Testversion aktivieren und die Sendung in einem Rutsch ansehen!

Sie können Apple TV+ auf der Apple-Website oder über die Apple-TV-App auf Ihrem Gerät abonnieren.

Das 7-tägige Probeabonnement verlängert sich jedoch automatisch zu einem Monatsabonnement. Wenn Sie diese Kosten vermeiden möchten, müssen Sie innerhalb einer Woche kündigen.

Das 7-Tage-Probeabonnement mag verlockend klingen, wenn Sie glauben, dass Sie eine ganze Serie in einer Woche ansehen können. Vergewissern Sie sich jedoch, dass die Serie vollständig ist, da Apple in der Regel wöchentlich neue Episoden hinzufügt.

Am einfachsten können Sie ein Abonnement kündigen, indem Sie in den Einstellungen auf Ihrem iPhone auf den Abschnitt “Apple ID” klicken. Tippen Sie auf “Abonnements”. Suchen Sie Apple TV+ in der Liste “Aktiv” und wählen Sie “Abonnement kündigen”. Weitere Details zur Kündigung Ihres Abonnements finden Sie weiter unten.

Holen Sie sich sieben Tage Apple TV+ gratis

Holen Sie sich einen Monat Apple TV+ gratis mit Apple One

Solange Sie den Dienst noch nie genutzt haben, können Sie einen Monat kostenlos bekommen, wenn Sie sich für die einmonatige Testversion von Apple One anmelden. Diese Testversion beinhaltet auch Testversionen für Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ (wo verfügbar), Apple Fitness+ und iCloud+.

Nach Ablauf des Probemonats beginnt das Abonnement bei 16,95 Euro pro Monat für Einzelnutzer, aber es sind verschiedene Tarife verfügbar, und vor allem können Sie jederzeit kündigen.

Erhalten Sie einen Monat Apple TV+ kostenlos

3 Monate Apple TV+ kostenlos beim Kauf von Apple-Hardware

Bisher war es so, dass Sie beim Kauf eines qualifizierten neuen Apple Produkts ein ganzes Jahr Apple TV+ kostenlos erhalten konnten.

Jetzt, da die Aktion ausgelaufen ist, bietet Apple allen, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac kaufen, drei Monate Apple TV+ kostenlos an.

Sie können drei Monate Apple TV+ erhalten, wenn Sie ein iPhone, iPad, Apple TV oder einen Mac von Apple kaufen. Apple Watch, Homepod, Airpods und andere Apple-Geräte sind nicht qualifiziert. Kurz gesagt, Ihr Gerät ist qualifiziert, wenn es ein neues Apple-Gerät ist, das die TV-App ausführen und die Inhalte von Apple TV+ anzeigen kann.

Sobald die drei Monate abgelaufen sind, beginnt das Abonnement für 6,99 Euro pro Monat.

Sie müssen das Angebot innerhalb von 90 Tagen nach der Einrichtung Ihres neuen Geräts in Anspruch nehmen.

Apple TV+ kostenlos mit Apple-Music-Studentenabo

Einmalige Aktionen von Apple und Dritt-Anbietern

Neben den üblichen Anlaufstellen für kostenlose Apple-TV+-Abos gibt es vereinzelt Promoaktionen von Apple direkt oder von den Drittanbietern, die mehrere Monate an Zugang verschenken. So gibt es aktuell eine Aktion von Media Markt und Saturn. Die beiden Elektronik-Händlern verschenken drei Monate Apple TV+. Und das Beste ist, das Abo kann sogar der Nutzer freischalten, der bereits im Genuss vom Gratisjahr war. Achtung: Der Promo-Code ist bis zum 25. August 2023 gültig.

3 Monate Apple TV+ über Media Markt sichern

3 Monate Apple TV+ über Saturn sichern

Zum Start der Dokuserie “My Mind and me” von Selena Gomez hat Apple zwei Monate Apple TV+ verschenkt, eine vergleichbare Aktion lief Anfang Dezember 2022 bei dem Start von “Emancipation” von Will Smith. Die Promo-Codes für die beiden Aktionen sind leider abgelaufen, doch wir sind uns sicher, das sind nicht die letzten ihrer Art.

Sony bietet für alle Inhaber einer Playstation 4 und Playstation 5 ganze sechs Monate Apple-TV+ gratis an (wir haben berichtet). Die Aktion läuft noch bis zum 31. Juli 2023. Das Abo lässt sich logischerweise nur auf der Playstation 4/5 einlösen.

Teile dieses Artikels wurden bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” veröffentlicht und wurden aus dem Englischen übersetzt.

Apple TV+ kostenlos mit einem Apple-Music-Studentenabonnement erhalten

Eine weitere Möglichkeit, Apple TV+ kostenlos zu erhalten, ist die Anmeldung für ein Studentenabo bei Apple Music. Wenn Sie sich als Student an einer Hochschule qualifizieren, können Sie Apple Music zum halben Preis erhalten. Als zusätzlichen Vorteil bündelt Apple kostenlose Apple-TV+-Abonnements mit. Solange Sie ein Studentenabo abschließen, haben Sie Anspruch auf Apple TV+.

Ein Studentenabonnement für Apple Music kostet 5,99 Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf dieser Apple-Seite.

Erhalten Sie 12 Monate Apple TV+ zum Preis von 10

Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, besteht darin, Apple für ein Jahr im Voraus zu bezahlen.

Wenn Sie sich für den Dienst anmelden, entscheiden Sie sich für eine jährliche Zahlung, anstatt monatlich zu zahlen (was den Vorteil hat, dass Sie jederzeit kündigen können). Das kostet Sie 69,99 Euro im Voraus, was 5,83 Euro pro Monat entspricht und nicht den üblichen 6,99 Euro pro Monat.

Um die jährliche Option für das Apple TV+ einzublenden, wechseln Sie in Ihre Apple-ID-Einstellungen beispielsweise auf dem iPhone, tippen Sie auf “Abonnements” und weiter auf “Apple TV+”. Recht weit oben ist der Reiter “Alle Abos anzeigen”. Dort finden Sie das Jahresabo für rund 70 Euro.

