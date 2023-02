So nutzen Sie Whatsapp auf dem Mac

Lange Jahre hat der Whatsapp-Client auf dem Mac ein Schattendasein gefristet. Es war im Grunde die gleiche Weboberfläche wie im Browser – nur als App verpackt. Ok, die Mac-App von Whatsapp hat immer noch nicht den Sprung auf Apple Silicon geschafft, die aktuellste Version 2.2307.7 ist für Intel programmiert und funktioniert auf M1/M2-Macs per Rosetta, die App ist deutlich fähiger als noch vor einigen Zeit.

Whatsapp am Mac einrichten

Um Ihr Whatsapp-Konto am Mac einzurichten, benötigen Sie zur Verifizierung noch Ihr Smartphone mit der App darauf.

Laden Sie die Whatsapp-App aus dem Mac App Store (Mindestanforderung: ein Mac mit macOS 10.11 El Capitan). Wechseln Sie in Ihre Whatsapp-App auf dem Smartphone. Tippen Sie dort in der unteren Leiste auf “Einstellungen” und anschließend auf den Reiter “Verknüpfte Geräte”. Mit dem Tipp auf “Gerät hinzufügen” öffnet sich automatisch die Kamera des Smartphones. Scannen Sie jetzt den angezeigten QR-Code der Desktop-App. Nach kurzer Zeit blenden sich in der Desktop-App Ihre synchronisierten Chats ein.

Beim Start auf dem Mac blendet Whatsapp lediglich einen QR-Code ein. Halyna Kubiv

Nachrichten mit Whatsapp am Mac verschicken

Ein unschlagbares Argument für die Nutzung der Whatsapp auf dem Desktop ist, dass das Senden und Empfangen von Nachrichten nun funktioniert. Und zwar selbst dann, wenn das eigene iPhone mit der verknüpften Nummer ganz ausgeschaltet ist.

Abgesehen davon ist das Tippen langer Nachrichten mit einer herkömmlichen Tastatur deutlich komfortabler und schneller als auf der Touchscreen-Tastatur eines iPhones.

Das Verfassen und Verschicken der Nachrichten funktioniert auf dem Mac intuitiv, es gibt einige Tipps und Tricks, die das leichten machen:

Formatieren des Textes Wie auf dem iPhone lässt sich der Nachrichtentext in Whatsapp auf dem Mac formatieren, dazu sind solche Sonderzeichen verantwortlich: Sternchen (*) vor und am Ende des Textes lassen die Buchstaben fett aussehen. Tilde (⁓) lässt den Text durchgestrichen erscheinen. Unterstrich (_) auf beiden Seiten des Textes macht ihn kursiv. Drei Graviszeichen (“`) auf den beiden Enden des Textes formatieren ihn in Monospace.

Kontext-Menüs für Nachrichten: Anders als auf dem iPhone sind die Kontextmenüs für die Nachrichten etwas prominenter zugänglich. Die meisten Funktionen lassen sich mit einem Pfeil nach unten neben einem Chat, einer Gruppe oder einer Nachricht aufrufen. Nur das Hinzufügen einer Emoji-Reaktion erscheint direkt auf der Oberfläche der App, sobald man die Maus über die konkrete Nachricht bewegt.

Anhänge verschicken: Wer auf dem iPhone versucht, ein PDF per Whatsapp zu verschicken, wird die Einfachheit der Handhabung der Desktop-App schätzen. Entweder klickt man auf die Büroklammer neben der neuen Nachricht und wählt über die eingeblendete Finder-Struktur das benötigte Dokument. Oder man zieht die Datei aus dem Finder auf den ausgewählten Chat, Whatsapp formatiert diesen als Nachrichten-Anhang.



Whatsapp mit der Touch Bar nutzen

Der Messenger ist eine der wenigen Mac-Apps, die die Touch Bar mit vernünftigen Funktionen ausgestattet haben. Zum einen ist der Emoji-Picker als Standard bei jeder Nachricht bzw. in jedem Textfeld aktiviert. Die lässt auf dem Mac mehr und vielfältigere Emojis in eigene Nachrichten einfügen als sogar auf dem iPhone!

Zum anderen ist auf der Touch Bar des Macs ein Such-Icon und eine Option für neue Nachricht in Whatsapp aktiviert. Dies lässt bestimmte Stellen in den Nachrichten schneller finden, aber auch neue Nachrichten schneller anlegen und verschicken.

Nützliche Tastaturkürzel

Befehl Tasten-Kombi Tasten Als ungelesen markieren Cmd+Umschalt+U ⌘⇧U Stummschalten Cmd+Umschalt+M ⌘⇧M Chat archivieren Cmd+Umschalt+E ⌘⇧E Chat löschen Cmd+Umschalt+D ⌘⇧D Chat fixieren Cmd+Umschalt+P ⌘⇧P Suchen Cmd+F ⌘F Chats durchsuchen Cmd+Umschalt+F ⌘⇧F Neuer Chat Cmd+N ⌘N Nächster Chat Ctrl+Tab ⌃⇥ Vorheriger Chat Ctrl+Umschalt+Tab ⌘⇧⇥ Chat schließen Esc Esc Neue Gruppe Cmd+Umschalt+N ⌘⇧ Profil und Info Cmd+P ⌘P Einstellungen Cmd+, ⌘, Emoji-Auswahlbereich Cmd+E ⌘E GIF-Auswahlbereich Cmd+G ⌘G Sticker-Auswahlbereich Cmd+S ⌘S Erweiterte Suche Cmd+K ⌘K

Neuen Whatsapp-Chat per Direkt-Link starten

Eigentlich gibt es nichts Leichteres, als einen neuen Chat in Whatsapp zu starten. Man tippt bei den Chats in der oberen rechten Ecke auf ein Notiz-Kulli-Symbol und trägt die neue Nummer ein. Whatsapp verifiziert die Nummer und blendet ein neues Chat-Fenster ein.

Doch es geht noch einfacher – per Link. Dieser soll eine Struktur wie https://wa.me/Telefonnummer haben. Die Telefonnummer soll in einem internationalen Format ausgeschrieben werden, also mit Ländervorwahl. Allerdings ohne Sonderzeichen wie vorhergehende Nullen, Plus, Bindestriche oder Klammern. Der Link auf unser Redaktionskonto bei Whatsapp würde also lauten: https://wa.me/491704559708. Wer den Link für geschäftliche Zwecke nutzen will, kann noch einen Anfangstext formatieren, den Nutzer sofort abschicken können.

Wir wollen den Text “Hallo, ich möchte Ihrem Verein beitreten” hinzufügen. Die gesamte URL würde dann wie folgt aussehen:

https://wa.me/491704559708?text=Hallo,%20ich%20möchte%20Ihrem%20Verein%20beitreten