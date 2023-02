Macwelt am Morgen: 2.2.23 – gar kein schlechter Tag

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Sind Sie auch so gespannt, ob Punxsutawney Phil heute am Gobblers Knob seinen Schatten sehen wird? Wenn ja, bedeutet das sechs weitere Wochen Winter – dabei haben wir schon jetzt die Nase voll von der Kälte, der Düsternis und dem Sturm.

Der Januar 2023 war zwar der mit Abstand wärmste Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, aber es ist eben immer noch ein Januar gewesen. Wenigstens mit herzerwärmenden neuen Produkten von Apple – und der Februar hat auch schon gut angefangen. Hier in der Redaktion hätte sich eine knappe Mehrheit lieber einen Sendetermin für die dritte Staffel von „Ted Lasso“ auf Apple TV+ gefreut, die stabile Minderheit kann aber den Beginn der MLS-Saison gar nicht mehr erwarten: Die ganze Nacht lang Fußball, von Samstag Abend um halb elf bis kurz vor dem Sonntagsfrühstück!

Aber im Ernst: Auch diese Nacht auf den 3. Februar wird interessante Neuigkeiten bringen. Wenn es an der Ostküste schon bald wieder dunkel wird und das Murmeltier zurück in den Winterschlaf gegangen ist, veröffentlicht Apple die Bilanz für sein wichtigstes Quartal, das für das erste des neuen Geschäftsjahres, das von Oktober bis Dezember 2022 lief.

Wie werden wir den Bericht betiteln, in unserer Schublade hätten wir einige bewährte Zeilen: „Apple bilanziert neue Rekorde“, „Wall Street von Apples Ergebnissen überrascht, vom Ausblick enttäuscht“, „iPhone rettet ansonsten mäßige Apple-Bilanz“ oder mal ganz flapsig: „Apple verdient sich mal wieder dumm und dämlich“?

Interessant werden auch die Begründungen von Apple-CEO Tim Cook und dem Finanzchef des Unternehmens, Luca Maestri, warum denn der Umsatz und der Gewinn leicht rückläufig waren oder nicht so stark angestiegen waren, wie man es in den letzten gut 15 Jahren von Apple gewohnt ist. Herausfordernde Situation in der Lieferkette, Inflation, starker Dollar, ökonomische Ungewissheit aufgrund des Krieges in Europa und der Krisen im Rest der Welt, alles bekannt. Man kommt sich beinahe vor wie auf der Floskelparade des Sportressorts, wenn es wieder heißt „Bock umstoßen“ oder „Umschaltspiel“ und „Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor“.

Der Fußball als solcher hat noch keine Auswirkungen auf Apples Bilanz, Abteilung Services, das könnte in den nächsten Quartalen interessant werden. Zieht der in über 100 Ländern angebotene Seasons Pass für die MLS den Services-Umsatz wieder nach oben? In den letzten Quartalen war der zwar auf einem relativ hohem Niveau um die 20 Milliarden US-Dollar geblieben, aber eben auch nicht mehr weiter gewachsen.

Aber vielleicht werden sich Tim Cook, Luca Maestri und Kollegen nach der Bilanzpressekonferenz abklatschen und der Meinung sein, dass dieser 2. Februar 2023 doch gar kein schlechter Tag war, den man doch wieder und wieder neu erleben könnte.