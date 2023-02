iPhone widersteht siedendem Öl – Tik-Tok-Video geht viral

Man nehmen einen Topf siedendes Speiseöl und ein iPhone neuerer Bauart. Lassen Sie das iPhone in den Topf fallen. Fischen Sie es nach etwa zwölf Sekunden mit einer Kelle wieder aus dem Öl – Sie werden keine Schäden feststellen.

Nein, bitte nicht nachmachen! Was sich wie ein Kochrezept liest, ist die Beschreibung eines unfreiwilligen Experiments des malayischen Kochs und Foodfluencers Zaiem, das auf Tik Tok seine spektakulären Runden dreht. Das Bad im siedenden Speiseöl war natürlich unfreiwillig, das iPhone filmte aber die ganze Zeit weiter, bis es aus dem Topf gefischt und zur Spüle gebracht wurde.

Leider lässt sich auf dem Video nicht genau erkennen, um welches iPhone es sich genau handelt, berichtet Apple Insider. So bleibt auch unbewiesen, dass der Teil des Videos, der nach einem Schnitt zu sehen ist, auch tatsächlich vom verunglückten und wieder gereinigten iPhone stammen.

So halten wir nur fest: Das iPhone hält offenbar mehr aus als das, was Apple verspricht. Das sehen wir immer wieder an Berichten von Monaten im Wasser gelegenen iPhones, die immer noch ihre Dienste verrichteten. Wir werden das Experiment des Kochs aber gewiss nicht zu reproduzieren versuchen.