Apples ehemaliger Design-Chef macht jetzt rote Nasen

Sir Jony Ive, Apples früherer Design-Chef, der für so ikonische Produkte wie das iPhone und den iMac verantwortlich ist, kehrt mit einem ungewöhnlichen Projekt in die Design-Arena zurück: Er hat die rote Nase für die diesjährige Wohltätigkeitsveranstaltung des Comic Relief in Großbritannien entworfen.

Comic Relief ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die mithilfe von Comedy Geld für eine Reihe von Projekten sammelt. Sie veranstaltet jährlich den Red Nose Day, an dem Comedians und andere Prominente teilnehmen. Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, eine rote Nase zu kaufen, um sie an diesem Tag zu tragen, der dieses Jahr für Freitag, den 17. März angesetzt ist. Das Design der Nase ist jedes Jahr neu.

Woran Ives rote Nase erinnert

Wie von dem Mann, der für so viele ikonische Produkte verantwortlich ist, nicht anders zu erwarten, ist Ives Design ehrgeizig und stellt sowohl für ihn als auch für die Nase eine Neuerung dar. Sie kann zu einer flachen Sichel zusammengedrückt werden und besteht größtenteils aus fein gefaltetem Papier – laut der Wohltätigkeitsorganisation sind die Materialien zu 95 Prozent pflanzlich, nachdem sie sich 2021 bereit erklärt hat, die Nasen nicht mehr aus Einwegplastik herzustellen. Auf den ersten Blick erinnert die Nase an die Netzstruktur der Oberfläche des Homepods.

In einer Pressemitteilung der Wohltätigkeitsorganisation heißt es, die rote Nase sei “ein fabelhaft komplexes kleines Objekt, an dessen Design und Herstellung unser gesamtes Team beteiligt war”. In einem augenzwinkernden Video, das eine dramatische Produktankündigung imitieren soll, ist Ives Stimme nicht zu hören, aber er nennt seinen Entwurf die “perfekteste Nase der Geschichte”.

Sie können die rote Nase von Ive, die nicht für Kinder unter sieben Jahren geeignet ist, für 2,50 britische Pfund (umgerechnet etwa 3 Euro) kaufen, plus Versand und Zoll. Amazon UK hat sie aber derzeit nicht auf Lager.

Der Red Nose ist in Deutschland eine andere Veranstaltung, seit dem Jahr 2003 im Wesentlichen vom Fernsehsender Pro7 verantwortet. Die letzte Ausgabe war erst im vergangenen Dezember.