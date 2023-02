ChatGPT mit Siri verbinden: Das müssen Sie unbedingt ausprobieren!

Schreibt da gerade eigentlich ein Mensch – oder doch eine künstliche Intelligenz? Diese Fragen haben sich wohl viele Nutzer des Chatbots namens “ChatGPT” (Generative Pre-trained Transformer) gestellt. Die Texte klingen so verblüffend echt und authentisch, dass es fast schon gruselig ist. Wobei die KI – gerade bei Tipps für den Mac – auch schnell an ihre Grenzen kommt, wie wir selbst feststellen mussten.

Siri ist als smarter Assistent schon nicht verkehrt. Doch stellen Sie sich mal das große Potenzial von einer Fusionierung von Siri und ChatGPT vor! Einen ersten Vorgeschmack darauf können wir bereits bekommen, denn über einen kleinen Trick lässt sich ChatGPT mit Siri koppeln. Sie müssen dafür über einen Account bei ChatGPT verfügen (jetzt hier erstellen) und zudem einen Kurzbefehl einrichten, der die Siri-Befehle an ChatGPT weiterleitet:

Hier den Kurzbefehl für Chat-GPT Herunterladen

Sobald Sie über einen ChatGPT-Account verfügen, müssen Sie sich noch eine API-Schlüssel bei ChatGPT herunterladen:

Hier den API-Schlüssel herunterladen

Nachdem Sie den Kurzbefehl heruntergeladen haben, tippen Sie auf “Kurzbefehl konfigurieren” Fügen Sie im nächsten Schritt den heruntergeladenen API-Schlüssel ein. Öffnen Sie die App “Kurzbefehle” Drücken und halten Sie lange auf den Kurzbefehl “OpenAI GPT-3” Nun können Sie den Befehl umbenennen, etwa in “Pro”

Wenn Sie nun “Hey Siri Pro” sagen, wird automatisch der Kurzbefehl gestartet. Siri fragt anschließend mit “Wie lautet der Text?”. Wichtig hierbei: Sie sollten “Hey Siri Pro” nicht nach dem Wetter oder nach dem nächsten Termin in Ihrem Kalender fragen. Denken Sie kreativer und fragen Sie “Siri Pro” nach einer Geschichte oder regen Sie zu einer Diskussion an (“Ist iOS besser als Android?”). In meinem Beispiel etwa habe ich nach einem alternativen Ende von Harry Potter gefragt – das Ergebnis ist überraschend, wenn auch nicht perfekt: