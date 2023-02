Libre Office 7.5 Community integriert DeepL-Übersetzung

Libre Office 7.5 Community, die neue Hauptversion der von Freiwilligen unterstützten freien Office-Suite für Desktop-Produktivität, ist ab sofort mit vielen Neuerungen zum Download erhältlich. Zu den allgemeinen Verbesserungen gehören laut Entwickler:

Wesentliche Verbesserungen bei der Unterstützung des Dunkelmodus

Neue Anwendungs- und MIME-Symbole, die bunter und lebendiger aussehen

Das Startcenter kann jetzt Dokumente nach Typ filtern

Es wurde eine verbesserte Version der ”Symbolleiste kompakt“-Benutzeroberfläche implementiert

Der PDF-Export wurde durch verschiedene Korrekturen und neue Funktionen verbessert

Unterstützung für die Schrifteinbettung unter macOS

Verbesserungen im Dialog für Schriftmerkmale mit mehreren neuen Optionen

Hinzufügen eines Zoom-Schiebereglers unten rechts im Makro-Editor

Im Textverarbeitungs-Modul Writer beschreibt der Anbieter folgende Neuerungen:

Die Lesezeichen wurden erheblich verbessert und sind nun auch viel besser sichtbar

Objekte können zur Verbesserung der Barrierefreiheit gekennzeichnet werden

Neue Arten von Inhaltskontrollen, die auch die Qualität von PDF-Formularen verbessern

Eine neue Option zur automatischen Überprüfung der Barrierefreiheit wurde dem Menü Extras hinzugefügt

Erste maschinelle Übersetzungenbasierend auf „DeepL translate“ APIs sind verfügbar

Um die spannende neue Übersetzungsfunktion von DeepLTranslate integriert zu nutzen, benötigt man einen Authentifizierungschlüssel als DeepL-Pro-Abonnent. Dieser muss in den Voreinstellungen von Libre Office unter Spracheinstellungen/Language Settings mit API URL und dem passenden Schlüssel aktiviert werden. Diese Funktion soll in Zukunft weiter entwickelt werden, so dass mit einer leichteren Zugänglichkeit zu rechnen ist

Auch das integrierte Calc erfreut sich wieder Verbesserungen

Zum Beispiel werden jetzt in Diagrammen Datentabellen unterstützt.

Die Module Impress und Draw zum Präsentieren und Zeichnen kommen mit diesen Neuerungen:

Neuer Satz von Standard-Tabellenstilen und Erstellung von Tabellenstilen

Tabellenstile können angepasst und als Masterelemente gespeichert und exportiert werden

Objekte können per Drag-and-Drop in den Navigator gezogen werden

Es ist jetzt möglich, eingefügte Videos in der Folie zu beschneiden und abzuspielen

Die Präsentationskonsole kann auch als normales Fenster statt im Vollbildmodus ausgeführt werden

Die wichtigsten Neuerungen werden auch übersichtlich in einem Youtube-Video präsentiert.

Ansonsten findet man einen englischsprachigen Überblick über die Neuerungen hier oder die kompletten Release Notes an dieser Stelle.

Entwicklung und Systemvoraussetzungen

Die neuen Funktionen von LibreOffice 7.5 Community wurden laut unseren Informationen von 144 Mitwirkenden entwickelt: 63 Prozent der Code-Commits stammen von den 47 Entwicklern, die von drei Unternehmen beschäftigt werden, die im Beirat von TDF sitzen – Collabora, Red Hat und Allotropia – oder anderen Organisationen (einschließlich The Document Foundation). 25 Prozent stammen demnach von 91 einzelnen Freiwilligen. Darüber hinaus haben 112 Freiwillige Lokalisierungen in 158 Sprachen bereitgestellt. Libre Office 7.5 Community wird in 120 verschiedenen Sprachversionen veröffentlicht.

Libre Office 7.5 Community steht für die verschiedenen Plattformen hier zur Verfügung. Mindestvoraussetzungen für proprietäre Betriebssysteme sind Microsoft Windows 7 SP1 und Apple macOS 10.14. Die Nutzung ist kostenlos möglich, die Entwicklungsgemeinschaft, bittet aber um Spenden für ihre Arbeit. Die Bezahlversion im Mac App Store mit Sprachpaketen zum Preis von 10,99 Euro ist noch auf dem Stand von Libre Office 7.4.4.