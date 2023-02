Erst kommt iOS 16.3.1 – dann die 16.4-Beta

Unmittelbar nach Veröffentlichung von iOS 16.2 war schon die erste Beta von iOS 16.3 erschienen, nach sechs Wochen (inklusive der Weihnachtspause) kam dann die finale Version vor fast zwei Wochen heraus. Die erste Beat von iOS 16.4 ist hingegen noch nicht erschienen.

Wie Macrumors unter Bezug auf eigene Analysen des Website-Traffics berichtet, wird Apple womöglich zuvor noch ein Wartungsupdate auf iOS 16.3.1 veröffentlichen. Davon seien Spuren in den Logfiles aufgetaucht – die nur von Apple intern stammen können, denn für Punkt-Updates dieser Art gibt es keine öffentlichen Beta-Tests und keine Vorabversionen für externe Entwickler.

iOS 16.3.1 wird aller Voraussicht nach Fehler beheben und bisher noch nicht bekannte Sicherheitslücken schließen, darauf scheinen sich Apples Programmierer zu konzentrieren. iOS 16.4 wird – im Gegensatz zu iOS 16.3 – wieder deutlich mehr neue Funktionen bringen respektive diese nachliefern, die Apple für iOS 16 längst versprochen aber bisher noch nicht umgesetzt hat. So fehlen etwa Apple Pay Later und neue Funktionen für die Apple Card in den USA und weltweit sollte Apple den Safari-Push endlich umsetzen. Es fehlt zudem die neue Home-Architektur, die Apple schon mit iOS 16.2 auszurollen versucht hatte, Live-Untertitel sind noch in Beta und die App Apple Music Classical könnte zumindest zeitgleich mit einem Systemupdate erscheinen. Der HomePod der zweiten Generation soll noch eine Geräuscherkennung bekommen, diese per Update „im Frühjahr“ – iOS 16.4 könnte bis Ende April fertig sein, wenn in der nächsten oder übernächsten Woche die erste Beta kommen sollte