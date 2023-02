Tiktok soll aus App Stores fliegen – Bedenken wegen nationaler Sicherheit

Ein Mitglied des Geheimdienstausschusses des US-Senats (Senate Intelligence Committee) fordert Apple und Google auf, Tiktok wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aus ihren App-Stores zu entfernen. In einem Brief an die beiden Tech-Giganten bezeichnet der demokratische Senator Michael Bennet aus Colorado Tiktok als “eine inakzeptable Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten”.

Man müsse ”die sehr reale Möglichkeit” akzeptieren, dass China Tik Tok über Byte Dance dazu zwingen könnte, seinen Einfluss zu nutzen, um die Interessen der chinesischen Regierung zu fördern”, so Bennet. Dies könnte laut dem US-Senator beispielsweise geschehen, indem Tiktok seinen Algorithmus so verändert, dass amerikanischen Usern Inhalte präsentiert würden, welche die demokratischen Institutionen der USA untergraben oder die Kritik an Chinas Umgang mit Hongkong, Taiwan oder ethnischen Minderheiten dämpfen könnten.

Beliebte App, die nicht jeder schätzt

Tiktok ist öfter Gegenstand von Kontroversen, schreibt 9to5Mac und gibt einen Überblick über vergangene und die aktuellen Vorwürfe gegen die Videoplattform des chinesischen Unternehmens Byte Dance. Bekannt dürfte noch sein, dass der vorherige US-Präsident Donald Trump es US-Unternehmen verboten hatte, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen. Es folgte eine weitere Verfügung, die verlangte, dass die App an ein US-Unternehmen verkauft wird oder verboten werde. Die Frist dafür verstrich stillschweigend, der aktuelle Präsident Joe Biden hob die Anordnung später auf.

Als Tiktok im Jahr 2020 Facebook als meist heruntergeladene App überholt hatte, wobei Teenager die Hauptnutzergruppe bildeten, geriet die Videoplattform erneut ins Visier der Politik. Die App wurde beschuldigt, die Privatsphäre von jugendlichen Usern unzureichend zu schützen. Tiktok musste Änderungen vornehmen.

Als Nächstes gab es Diskussionen über die unzureichende Überprüfung der von den Usern geposteten Inhalte, dazu kamen der Vorwurf der ”Abzocke” von Kindern mit In-App-Währung sowie viele weitere Anschuldigungen in dieser Richtung bis hin zur Erleichterung von Drogengeschäften und Ermöglichung von Grooming durch Kinderschänder, wie 9to5Mac aufzählt.

Es sei zudem keineswegs das erste Mal, dass Apple und Google aufgefordert werden, Tiktok aus ihren App-Stores zu entfernen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der FCC-Beauftragte (Federal Communications Commission) die gleiche Forderung gestellt. Weder Apple noch Google haben auf diese Forderungen bisher mit einer Stellungnahme reagiert. Es sei wohl auch nicht damit zu rechnen. 9to5Mac vermutet, dass dies letztlich eine Angelegenheit der US-Regierung sein werde.