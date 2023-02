Sicherheitsforscher warnen vor Google-Malware für den Mac

Wenn es eine Sache gibt, auf die sich Computerbenutzer immer verlassen können, dann ist es, dass Hacker immer versuchen werden, Wege zu finden, um in Ihre Geräte einzudringen. Einem Bericht der Sicherheitsspezialisten Spamhaus und abuse.ch zufolge sind Hacker aggressiver geworden und versuchen, Malware über die Google-Suche nach Mac-Software zu verbreiten.

So tarnt sich die Malware

Im Wesentlichen schalten die Hacker Anzeigen, die erscheinen, wenn man mit Google nach Software sucht. Die Google-Anzeigen erscheinen ganz oben in den Suchergebnissen und scheinen das zu bieten, wonach der Benutzer sucht. Klickt man auf die Anzeige, wird man auf eine gefälschte Software-Download-Seite weitergeleitet, der Download speichert Malware auf dem Computer. Die häufigste Malware ist XLoader, die sowohl für Windows als auch für macOS verfügbar ist. XLoader wurde bereits verwendet, um Tastatureingaben aufzuzeichnen und persönliche Daten auf infizierten Computern zu stehlen.

Spamhaus hat in den letzten Wochen eine Zunahme von “Malvertisting” bei mehreren beliebten Apps wie Mozilla Thunderbird und Microsoft Teams festgestellt. In dem Bericht stellt abuse.ch fest, dass die Nachfrage nach den schändlichen Anzeigen sehr groß ist, sodass sie wahrscheinlich noch häufiger vorkommen werden. In einer eigenen Untersuchung mit einem Mac fand Ars Technica problemlos Malvertising in einfachen Google-Suchen nach gängigen Software-Downloads wie “Visual Studio Download” und “Tor Download”.

Google ist sich dieser Praxis bewusst und arbeitet daran, das Problem zu beheben. Es ist jedoch immer noch sehr weit verbreitet, wie eine Erklärung gegenüber Ars Technica zeigt: “Wir sind uns des jüngsten Anstiegs der betrügerischen Werbeaktivitäten bewusst. Wir arbeiten daran, diese Vorfälle so schnell wie möglich zu beheben.”

Wie man Malware vermeiden kann

Selbst wenn Google das Problem in naher Zukunft behebt, werden Hacker einen neuen Weg finden, um Malware auf Ihrem Mac zu verbreiten. Das bedeutet, dass es an den Nutzern liegt, sich zu schützen.

Der sicherste Weg, Mac-Software zu erhalten, ist der App Store von Apple – laut dem Unternehmen der Grund, warum es den App Store überhaupt gibt. (In Wahrheit geht es nur ums Geld, aber beides kann zutreffen.) Apple prüft, ob jede App in seinem Store sicher heruntergeladen werden kann. Die meisten beliebten Apps großer Softwareentwickler sind verfügbar, und es gibt auch eine große Auswahl an Apps von unabhängigen Entwicklern.

Wenn die von Ihnen benötigte App nicht im App Store zu finden ist (oder wenn Sie möchten, dass die Entwickler so viel wie möglich von den gezahlten Gebühren erhalten und Apple keinen Anteil bekommt), müssen Sie sich an das Internet wenden. Die beste Möglichkeit zum Herunterladen von Software ist, direkt auf die Website des Entwicklers zu gehen. Sie sollten sichere Methoden anbieten, um die Software zu erwerben, die Sie benötigen.

Versuchen Sie, Websites, die sich auf das Herunterladen von Software spezialisiert haben, so weit wie möglich zu meiden, da diese Websites immer wieder Ziel von Hackern sind. Wenn Sie keine Alternativen haben, können Sie eine Website wie VirusTotal nutzen, um Dateien und URLs auf Schadsoftware zu überprüfen.

Die Einstellung in macOS Ventura, die nur Downloads aus dem App Store zulässt. Macwelt

Wenn Sie einen Mac so einschränken möchten, dass nur die Installation von Apps aus dem App Store erlaubt ist, können Sie dies in macOS einstellen. In der Systemeinstellung “Datenschutz & Sicherheit” in macOS Ventura (oder in der Systemeinstellung “Sicherheit & Datenschutz” in macOS Monterey und älter) sehen Sie die Einstellung “Apps erlauben, die geladen werden von” und Sie können den App Store auswählen.

Sie können sich sogar noch besser schützen, indem Sie eine Antiviren-Software installieren. Wir haben eine Übersicht über Antiviren-Apps zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach einer App zu helfen.