iPhone Ultra wohl erst mit iPhone 16 – und deutlich teurer

Es hat sich bereits in den ersten Tagen nach dem Verkaufsstart des iPhone 14 abgezeichnet: Die Pro-Modelle wie iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max waren bei den Käufern sehr beliebt, das iPhone 14 Plus dagegen hat sich zu einem Verkaufsflop entwickelt. Bei den aktuellen Quartalsergebnissen vergangene Woche hat Tim Cook auf die Fragen von Journalisten und Analysten bestätigt, dass die Preiserhöhungen bei den aktuellen 14er-Modellen kein Problem für den Absatz darstellen. Im Gegenteil glaube Cook daran, dass „… die Menschen sogar gewillt sind, ihre (finanziellen) Grenzen auszureizen, um das Beste in der Kategorie zu bekommen.“

Womit Apple die Kundschaft zum teuren Geräte verlocken will – und wann

Es gab bereits Gerüchte, dass Apple sein iPhone Pro Max in ein Ultra umbenennt und exklusive Funktionen damit anbietet, damit die potenziellen Kunden genügend Anreize haben, das teure iPhone zu erwerben. Mark Gurman spekuliert nun darüber, dass Apple das rumorte Ultra-iPhone nicht statt des Pro Max vorstellt, sondern als Erweiterung der Reihe gleichzeitig. Dies würde den durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis abermals nach oben treiben.

Laut Gurman führt Apple interne Diskussionen über ein fünftes Modell in der iPhone-Reihe, mit dem möglichen Start im Jahr 2024. Bislang sind die Alleinstellungsmerkmale eines solchen iPhone 16 Ultra nicht bekannt. Gurman vermutet jedoch einen schnelleren Chip im Inneren, Kameraverbesserungen und womöglich ein größeres Display. Das angedachte iPhone 15 Pro Max soll sich ebenfalls stärker von seinem kleineren Bruder, dem iPhone 15 Pro, unterscheiden. Vor allem soll das neue Periskop-Zoom nur dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten bleiben.

Apple hat im Laufe der Jahre die Preise für seine iPhones kontinuierlich angehoben. Das iPhone X kratzte 2017 zum ersten Mal an der Tausender-Grenze, mittlerweile sind die Preise im niedrigen vierstelligen Bereich für ein iPhone eher eine Norm als eine Ausnahme. Besonders auffallend ist dies mit den aktuellen iPhones 14 geworden: Das Pro Max kostet 1.449 Euro, ein Preissprung von 200 Euro im Vergleich zum Vorgänger, dem iPhone 13 Pro Max. Für das 1-TB-Modell des Pro Max ist es nun möglich, über 2000 Euro auszugeben. Das kommende iPhone Ultra wird voraussichtlich noch teurer.