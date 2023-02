Diese KI konvertiert Audio in Text auf dem Mac

Künstliche Intelligenz (KI oder Englisch AI – Artificial Intelligence) ist spätestens seit ChatGPT von Open AI in aller Munde. Während Google inzwischen über KI (MusicLM) Musikstücke erstellen lässt, die gar nicht mal so schlecht klingen, spezialisiert sich die neue Software Macwhisper auf die Transkription von Audiodateien in Text.

Das kannte man früher schon, zum Beispiel Macspeech Scribe oder aktuell Express Scribe Transkriptionssoftware for Mac. Doch neu ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Übertragung von Audio in Text auf dem Mac. Wie 9to5Mac berichtet, basiert diese Software auf der Whisper-Technologie von Open AI, die auch für ChatGPT verantwortlich ist.

Die gesamte Verarbeitung erfolgt demnach lokal auf dem Mac, die Audiodateien laufen also nicht über einen dazwischen geschalteten Online-Server, sodass keine Dritten Zugang zu den Audiodateien haben, die transkribiert werden sollen.

Die gleiche KI wie hinter ChatGPT

Mit der Transkriptionstechnologie Whisper von OpenAI lassen sich demnach Audiodateien schnell und einfach in Text umwandeln. Dies könne bei einem Meeting sein, einer Vorlesung oder wenn andere wichtige Audiodateien aufzuzeichnen sind.

Die Verwendung von Macwhisper soll einfach und intuitiv geschehen. Audiodateien werden dazu in die App gezogen und in eine Abschrift konvertiert. Der gesamte Prozess soll schnell vor sich gehen, sobald das Transkript verfügbar ist, lässt sich der Text kopieren und bearbeiten oder als SRT- und VTT-Untertitel exportieren. Das Tool funktioniert mit MP3-, WAV- und M4A-Audiodateien sowie mit MP4-Videodateien. Die Transkription mit Macwhisper funktioniert mit mehreren verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Ukrainisch. Insgesamt sollen es sogar mehr als 100 Sprachen sein.

Da die App die Audiodateien lokal verarbeitet, verfügt sie über vier verschiedene Transkriptionsmodelle: Klein, Basis, Mittel und Groß. Die Modelle ”Medium” und ”Large” bieten laut Entwickler genauere Transkriptionen, benötigen aber mehr Speicherplatz auf dem Mac.

Macwhisper ist eine kostenlose Anwendung. Um jedoch die Transkriptionsmodelle Medium und Large zu nutzen, muss man Macwhisper Pro für 10 Euro erwerben. Das Tool funktioniert mit Macs ab macOS Monterey. Empfohlen werden Macs mit einem M1-Chip oder höher. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download der Versionen gibt es hier.