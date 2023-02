Apple Watch: Dieses geniale Feature ist (viel zu) gut versteckt!

Es ist eines dieser Features, welches man erst nach Jahren der Nutzung per Zufall entdeckt. Unsere Liste an Tipps und Tricks für die Apple Watch ist mittlerweile recht lang, umso überraschter waren wir, da selbst wir dieses gut versteckte Feature noch nicht kannten. Damit können Sie die Farben der meisten Zifferblätter (ausgenommen sind Spezial-Zifferblätter wie etwa Unity, Pride oder Nike) noch individueller an Ihr Armband oder Outfit anpassen.

Mehr Farben für Zifferblätter: So geht’s

Drücken und halten Sie auf das Display Ihrer entsperrten Apple Watch Sie können nun ein neues Zifferblatt anlegen Wählen Sie ein Zifferblatt aus, z.B. “Modular” Nachdem Sie den Hintergrund eingestellt haben, wischen Sie nach links, um zum Farben-Menü zu gelangen Apple teilt die Farben in zwei Kategorien auf, die durch einen kleinen Strich voneinander getrennt werden. Alle Farben oberhalb des Trenners lassen sich noch individueller anpassen Wählen Sie eine Farbe aus und tippen Sie anschließend auf den umrandeten Farbkreis auf der rechten Seite Sie können nun den Farbton noch genauer nach Ihren Vorstellungen anpassen, indem Sie an der Digital Crown drehen